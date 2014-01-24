برنامه های ایام دهه فجر باید رنگ و بوی مردمی بگیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام صاددق خدایی پیش از ظهر امروز در جلسه ستاد بزرگداشت دهه فجر نصیرشهر شهرستان رباط کریم اظهار داشت: با توجه به نزیکی فرا رسیدن دهه مبارک فجر و سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، برنامه های مختلفی در شهرها و استانهای مختلف برگزار می شود که در این زمینه باید در برنامه ها اهداف انقلاب برای نسل جوان به خوبی تبیین شود.

وی افزود: دهه فجر بهترین فرصت است تا دستاوردهای نظام به درستی میان مردم بویژه نوجوانان که در ایام انقلاب نبودند، بیان شود.

رئیس شورای فرهنگ عمومی نصیرشهر شهرستان رباط کریم با اشاره به حماسه آفرینی ملت ایران در ایام انقلاب عنوان کرد: ملت بزرگ ایران پیام امام راحل را بدرستی دریافت کردند و برای آزادی این کشور از بند طاغوتیان حماسه آفریدند و با نثار جان خود این نظام را به پیروزی رساندند.

این مسئول ادامه داد : پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران دشمن از هر دسیسه ای برای ناکارآمد نشان دادن این نظام تلاش کرد ولی با درایت امام راحل و مقام معظم رهبری و همراهی مردم با شکست مواجه شد.

خدایی یادآور شد: ایران اسلامی دارای ملتی قدرشناس و وفادار به آرمانهای نظام و رهبری است که در این زمینه باید تمام تلاش مسئولین بر ارائه خدمات شایسته به مردم باشد.

وی در ادامه با تاکید بر نقش مردم در پیروزی انقلاب اسلامی گفت: با توجه به اینکه مردم در جریان پیروزی انقلاب و حفاظت از دستاوردهای نظام نقش کلیدی را ایفا کردند، باید مراسم های دهه فجر نیز حالت مردمی به خود بگیرد.

امام جمعه نصیرشهر شهرستان رباط کریم با اشاره به دستاوردهای عظیم انقلاب اسلامی طی سه دهه گذشته نیز افزود: طی بررسی اجمالی در سه دهه اخیر، به این نتیجه خواهیم رسید که نظام اسلامی در همه حوزه ها دستاوردهای عظیمی را داشته است.

این مسئول گفت: عقب نشینی دشمن از مواضع خود حاصل ایستادگی ملت شجاع کشورمان در برابر زیاد خواهی دشمنان غرب بود که امروز ملت بزرگ ایران را باور کردند.

خدایی در ادامه با تاکید بر اجرای هرچه بهتر ویژه برنامه های دهه فجر در نصیرشهر عنوان کرد: اعضای ستاد برگزاری باید تلاش کنند تا برنامه ها به بهترین شکل ممکن به مرحله اجرا درآید.

این مسئول، اجرای این برنامه ها را مقدمه ای برای حضور حداکثری مردم در مراسم راهپیمایی 22 بهمن دانست و اظهار داشت: با توجه به اهمیت راهپیمایی امسال باید تلاش شود که با بیان وقایع انقلاب، مردم بصورت خودجوش در این حماسه ملی حضور پیدا کنند.