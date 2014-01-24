ماه بهمن زمینه وقوع حوادث بزرگ و کوچکی در تاریخ ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی در خطبه های نماز جمعه این هفته زنجان با اشاره به فرا رسیدن ماه بهمن اشاره کرد و افزود: این ماه سرشار از حوادث افتخار آفرین برای انقلاب اسلامی است.



وی ادامه داد: شاه با تشکیل شورای سلطنت، سعی داشت تا مردم ایران را فریب دهد، اما ملت ایران راه خود را یافته بودند و امام خمینی(ره) نیز این توطئه‌ها را به خوبی می‌شناختند.



حجت الاسلام خاتمی افزود: روی دادن حوادث کوچک و بزرگ فراوانی را که به نفع مردم تمام شد، موجب از دست رفتن فرصت توطئه دشمنان و افزایش روحیه پیشرفت و قدرت در میان مردم شد و ملت بزرگ ایران با تبعیت از ولایت فقیه و ایثار خود انقلاب اسلامی را به پیروزی رسانند.

وی با بیان اینکه نظام مقدس اسلامی ایران از همان نخستین روزهای پیروزهای انقلاب اسلامی توطئه و دشمنی ایجاد کرده است افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی دشمنان از چندین جبهه علیه جمهوری اسلامی وارد عمل شدند که یکی از بزرگترین توطئه های تحمیل شده علیه ایران جنگ تحمیلی هشت ساله بر علیه نظام و ملت ایران بود.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه زنجان افزود: دشمن از توطئه‌های خود در زمان پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران نیز دست برنداشت و توطئه‌هایی همچون ایجاد جنگ منطقه‌ای در کردستان و حمله گرهک‌های چریکی به شهر آمل را ایجاد کرد که با جان‌فشانی مردم ایران، این توطئه‌ها هم خنثی شد.

حجت الاسلام خاتمی گفت: اختلاف و جنگ بین مسلمانان هیچ سودی غیر از تامین منافع دولت مستکبر آمریکا و رژیم صهیونیستی ندارد.

حجت الاسلام علی خاتمی با بیان این دشمن همواره سعی در ایجاد تفرقه و دشمنی بین مسلمانان بوده اند افزود: هر نوع اختلافی میان مسلمانان بازی در زمین دشمن به شمار می آید و کمک به محقق شدن نقشه های آنان بر علیه مسلمانان است.



وی بر لزوم حفظ وحدت در میان اقشار و احزاب مختلف مسلمانان تاکید کرد و افزود: مهمترین مسئله کنونی جهان اسلام تاکید بر مشترکات میان گروه های مختلف مسلمانان است.

حجت الاسلام خاتمیگفت: از جمله توطئه‌هایی که دشمن برای ایجاد موج ایران‌هراسی و اسلام‌هراسی در دنیا به آن دامن می‌زند، از بین بردن وحدت و ایجاد شکاف در بین مسلمانان است که با هوشیاری مسلمانان خنثی می‌شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه زنجان افزود: معیار ارزشمند بودن و اینکه انسان احساس کند در مسیر خیر قرار گرفته است، نه تنها نژاد و عرب یا عجم بودن نیست، بلکه بر اساس فرمایش پیامبر اکرم(ص) تقوا و رعایت قوانین و حدود الهی، معیار قرار گرفتن در مسیر خیر است.



حجت الاسلام خاتمی افزود: صدقه دادن، یکی از قوانینی است که خداوند متعال بر آن تأکید فراوان داشته و امام سجاد(ع) نیز آن را ذخیره و پس‌اندازی در مقابل خداوند متعال می‌داند که روزی از سوی خدا به انسان برگردانده می‌شود.



نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه زنجان با تأکید بر اینکه صدقه، امانتی است در نزد پروردگار متعال که نیاز به سند و شاهد هم ندارد افزود: صدقه دارای ابعاد اجتماعی، اخلاقی، روانی و اقتصادی است که بر اساس تعالیم ائمه اطهار(ع)، مخفیانه بودن آن ارزشمند است.



حجت‌الاسلام خاتمی گفت: اختلاف طبقاتی، یکی از مشکلات جوامع بشری است که عداوت را زیاد کرده و زمینه آلودگی، فساد، گناه، غیبت و بدبینی را ایجاد می‌کند اما اگر به انجام و پرداخت صدقات اقدام شود، محبت، الفت و صمیمیت در جامعه افزایش یافته و فاصله طبقاتی کاهش می‌یابد.