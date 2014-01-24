به گزارش خبرنگار مهر ، آیت الله سید یوسف طباطبایی نژاد در خطبه های این هفته نماز جمعه اصفهان با انتقاد از برگزاری کنفرانس ژنو 2 بدون حضور نماینده ای از ایران، اظهار داشت: رئیس سازمان ملل به طور مکرر بی فایده بودن این نشست بدون حضور ایران را اعلام کرده بود و در نهایت از ایران هم دعوت کرد.

وی با بیان اینکه شرط حذف ایران و بشار اسد در این مذاکرات توسط آمریکا اعلام شد، افزود: حذف بشار اسد به عنوان یکی از طرف های مذاکره برخلاف دمکراسی و عین قلدری و استبداد است.

خطیب جمعه اصفهان ادامه داد: مقام معظم رهبری در یکی از سخنرانی های اخیر خود در قبل از برگزاری این نشست فرموده بودند " باور ندارم نشست و گفتگوی آنها در جهت حق و راه حل مشکلات باشد".

آیت الله طباطبایی نژاد یادآور شد: سازمان ملل متحد برای اصلاح امور بین کشورهای تشکیل شده است اما به نوکر دست بسته آمریکا و صهیونیست ها تبدیل شده است.

وی در ادامه گفت: کشورهای اسلامی همچون قطر و عربستان سعودی به مزدوران آمریکا بدل شده اند و باید بدانند که حمایت آنان از تروریست های روزی دامن آنان را می گیرد و پای این افراد شرور را به کشورشان باز می کند.

از هیچ شخصی مانند امام (ره) در تاریخ استقبال نشده است

امام جمعه اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود بهمن ماه را ماه غم و شادی برای ملت ایران دانست و ادامه داد: علی رغم مخالفت بختیار با ورود امام خمینی (ره) به کشور و اشغال فرودگاه توسط ارتش، ملت به پافشاری خود برای ورود امام (ره) ادامه داد و کار به تحصن دانشجویان و روحانیون در دانشگاه تهران کشید و بالاخره ایشان در روز 12 بهمن وارد کشور شدند.

آیت الله طباطبایی نژاد افزود: استقبال مردم ایران از امام خمینی (ره) در تاریخ بشر به عنوان استقبال از یک فرد بی سابقه است و در آینده نیز فقط ظهور حضرت مهدی (عج) می تواند این رکورد را بشکند.

ولایتمداری عامل نابودی ضد انقلاب

وی با اشاره به حماسه انقلابی مردم آمل در ششم بهمن ماه سال 1358 در شکست دادن ضد انقلاب کمونیست گفت: آمریکا همواره از گروه های ضد انقلاب حمایت کرده اما بصیرت و استقامت مردم ایران همه آنان را نابود کرده است.

وی یادآور شد:شبکه منافقین شبکه منظم و پیچیده ای بود که اگر در هر کشوری فعالیت می کردند توان مقابله با آنها را نداشتند اما ملت با بصیرت و ولایتمداری آنان را از بین بردند.