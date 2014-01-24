برنامه های ژنو2 درباره سوریه مشخص نیست/ تاکید بر وحدت مسلمانان

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدکاظم نورمفیدی در جمع نمازگزاران گرگانی به مساله سوریه و اجلاس ژنو 1 و 2 اشاره کرد و گفت: در مساله سوریه، یکی از قوی ترین ارتش های دنیا، از یک گروه شکست خورده اند و علت پیروزی این گروه، پیروی از حزب الله لبنانی بود که در سوریه به نیروهای سوری کمک کرد.

وی خاطرنشان کرد: از آنجائی که اسرائیل در لبنان از حزب الله شکست خورده بود, تصمیم گرفت تا سوریه را به هم بریزد، اما با حضور نیروهای حزب الله، امروز ارتش سوریه بر اوضاع این کشور به خوبی مسلط شده است.

امام جمعه گرگان در ادامه گفت: بدون شک در اجلاس ژنو 2، ایران، سوریه و روسیه حرف هائی برای گفتن داشته و دارند، اما گرداندگان این اجلاس با فشار بر دبیر کل سازمان ملل، مانع حضور جمهوری اسلامی ایران در ژنو 2 شدند.

وی خاطرنشان کرد: مسئله وحدت، مسئله ای است که امام راحل و ر هبر معظم انقلاب نیز بارها و بارها به این مساله تاکید و اشاره داشته اند و ما باید این این اصل مهم توجه جدی داشته باشیم.

به گفته وی، امروز دشمن به جز این دام ها، دام های دیگر هم پهن می کند و ما باید مراقب این دام و توطئه های دیگر آنان باشیم.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری گفت: البته نباید از یاد ببریم هر مسلمانی پیرو عقاید خود است، اما مشترکات زیادی بین همه ما وجود دارد و باید بر روی این مساله تاکید و توجه جدی داشته باشیم.

آیت الله نورمفیدی افزود: همه ما بنده خدا هستیم و کتاب مشترک ما قرآن است و پیامبر و احکام دینی همه ما یکی است و همه نماز می خوانیم و روزه می گیریم.

به گفته خطیب جمعه گرگان، اما دشمنان بر روی مسائلی دست می گذارند که مسلمانان را به جان همدیگر بیندازند که 65 سال است دنبال این مساله هستند تا ملت فلسطین را غافل کنند و به جان یکدیگر بیاندازند.

وی اظهار کرد: از سوی دیگر تلاش های همه مسلمانان در جهت دفاع و نجات فلسطین است و مساله فلسطین یک مساله مهم برایشات تلقی می شود و این نشان می دهد که همه تلاش دشمنان هنوز به نتیجه نرسیده است.

وی یادآور شد: امروز همگان به خوبی می دانند که مهمترین حربه و دسیسه دشمنان ایجاد اختلاف و تفرقه بین مسلمانان است و از سوی دیگر می خواهند که اسلام را در ذهن جهانیان زشت نشان دهند.

نماینده ولی فقیه در گلستان گفت: براساس این مساله باید همه مسلمانان حواسمان جمع باشد.

نماینده ولی فقیه در گلستان در خطبه اول با اشاره به مساله مرگ، گفت: مردم همه از مرگ فرار می کند و از مردن کراهت دارند، اما همین فرار کردن از مرگ در واقع به دام مرگ افتادن است.

آیت الله نورمفیدی افزود: امام علی (ع) در نهج البلاغه در سخنان گوهربار خود، همه را به خدا توصیه و دعوت می کند که به هیچ وجه شرک به خدا پیدا نکنند.

به گفته آیت الله نورمفیدی، شرک در واقع بر چند نوع می باشد که دو خالق برای عالم متصور شویم یک نوع آن می باشد در صورتی که همه مسلمانان برای عالم تنها یک خالق قائل هستند.

وی اظهار کرد: شرک دوم، شرک در ربوبیت است و این بدان معنا است که خالق یکی است، اما این عالم به دست چند خدا اداره می شود، اما خوشبختانه مسلمانان به این شرک هم مبتلا نیستند.

وی خاطرنشان کرد: شرک در اطاعت، نوع دیگر شرک محسوب می شود که اگر انسان از کسی جز خدا فرمانبرداری کند، شرک محسوب می شود، در حالی که فرمانبرداری ما فقط از ذات اقدس الهی است و نباید کسی را به این درجه از اطاعت و محبت برسانیم.

وی در پایان خود و دیگران را به تقوی الهی دعوت کرد.