جمهوری اسلامی نماد حکومتی با ثبات در منطقه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسن باریک بین در خطبه های این هفته نماز جمعه قزوین که در مسجدالنبی برگزار شد اظهارداشت: ایران اسلامی با تعهدات اخلاقی و دینی که دارد و بیانات مکرر مقام معظم رهبری هرگز بدنبال استفاده نظامی از انرژی هسته ای نبوده و نیست و تنها از این دانش برای تقویت بنیه علمی و پزشکی خود بهره خواهد برد.
وی افزود: امروز که در توافق ژنو غنی سازی 20 درصدی کشورمان برای اعتماد سازی متوقف شده امیدواریم غربیها هم تحریمها را بردارند و اموال بلوکه شده ملت را به کشور بازگردانند.
امام جمعه موقت قزوین تصریح کرد: بیانات رهبری در خصوص انرژی هسته ای سیاست های نظام است و جمهوری اسلامی هرگز از دانش هسته ای در امور غیر صلح آمیز بهره نخواهد برد و هیچ کشوری نباید این موضوع را فراموش کند و بهانه ای برای فشار به ایران داشته باشد.
خط قرمزها رعایت شود
خطیب جمعه قزوین رعایت خط قرمزها از سوی نمایندگان مذاکره کننده کشور را ضروری دانست و یادآورشد: ملت ما همچنان مراقب حرکات تیم مذاکره کننده و سایر کشورها هست تا خط قرمزها نادیده گرفته نشود.
حجت الاسلام باریک بین اظهارداشت: ایران اسلامی سالها ناجوانمردانه از سوی استکبار در فشار بوده اما با مقاومت مردم و هدایت رهبری از همه ناملایمات عبور کرده و در مسیر حفظ ارزشها ثابت قدم بوده است و در شرایط کنونی هم با هوشیاری بیشتر مردم مسیر عزت و اقتدار و استقلال را بخوبی طی خواهد کرد.
خطیب جمعه قزوین با اشاره به تحولات اخیر در سوریه یادآورشد: امیدواریم ملت مقاوم سوریه بتواند از زیر فشارهای دنیای استکباری و تروریستها پیروز خارج شود و اگر نمایندگان سازمان ملل به وقایع این کشور مدبرانه و واقع گرایانه نگاه نکنند در مذاکرات هیچ نتیجه ای نخواهند گرفت.
امام جمعه موقت قزوین بیان کرد: حمایت از تروریستهایی که مردم سوریه را به خاک وخون کشیده اند هیچ توجیهی ندارد و نمی توان با این حرکتها در مذاکرات سوریه به نتیجه رسید.
حجت الاسلام باریک بین با بیان تاثیر نظام اسلامی در تحولات منطقه اظهارداشت: امروز جمهوری اسلامی حلقه ثبات در منطقه محسوب می شود و بسیاری از کشورها با الهام از ایران اسلامی در مقابل ستمگران و حکومت های خودکامه قیام کرده اند و به لطف الهی به موفقیت و پیروزی خواهند رسید.
ضرورت حفظ وحدت میان مردم و مسئولان
امام جمعه موقت قزوین در ادامه گفت: باید وحدت و انسجام مردم و مسئولان قوای سه گانه به طور کامل حفظ شود تا دشمنان احساس نکنند اختلافی در کشور وجود دارد و بین کارگزاران انسجام نیست لذا همه باید از تفرقه و تشتت دوری کنند.
حجت الاسلام باریک بین همچنین بیان کرد: گفتگو و تضارب آراء با اختلاف متفاوت است و ما ضمن احترام به همه سلیقه و آراء و دیدگاههای قانونی باید از تفرقه پرهیز کنیم.
وی در پایان از مسئولان ادارات استان خواست در مجموعه دستگاههای اجرایی با مردم و ارباب رجوع با احترام برخورد کرده و کرامت افراد را حفظ کنند.
قزوین- خبرگزاری مهر: امام جمعه موقت قزوین گفت: امروز جمهوری اسلامی نماد حکومتی با ثبات در منطقه است و الگوی مناسبی برای قطع وابستگی و استقلال برای کشورهای دیگر تلقی می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسن باریک بین در خطبه های این هفته نماز جمعه قزوین که در مسجدالنبی برگزار شد اظهارداشت: ایران اسلامی با تعهدات اخلاقی و دینی که دارد و بیانات مکرر مقام معظم رهبری هرگز بدنبال استفاده نظامی از انرژی هسته ای نبوده و نیست و تنها از این دانش برای تقویت بنیه علمی و پزشکی خود بهره خواهد برد.
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