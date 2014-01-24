30 کشته و 145 زخمی در غرب طرابلس/ اقدامات خشونت آمیز در لیبی ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه العربیه از کشته شدن 30 نفر و زخمی شدن دست کم 145 نفر در درگیریهای غرب پایتخت لیبی خبر داد.

این درگیریها از یکشنبه گذشته میان ارتش لیبی و گروههای طرفدار رژیم سرنگون شده قذافی آغاز شد، اما روز به روز بر شدت آن افزوده شد.

دولت لیبی روز دوشنبه گذشته دستور اعزام نیروهای ارتش به جنوب این کشور را با هدف برقراری امنیت و ثبات در پی درگیریها در شهر سبها پس از سیطره یک گروه مسلح بر یک پایگاه نظامی در این شهر صادر کرده بود.

دولت لیبی، انگشت اتهام خود را به افرادی که طرفدار قذافی هستند، نشانه رفته است، این در حالی است که کنگره ملی لیبی، در پی درگیریهای شدید جنوب این کشور در هفته گذشته میان قبایل محلی، حالت فوق العاده اعلام کرده بود.