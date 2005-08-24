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۲ شهریور ۱۳۸۴، ۱۷:۲۷

رييس كميسيون فرهنگي مجلس در جمع خبرنگاران:

وزراي نفت، تعاون، آموزش و پرورش و علوم، مخالفان جدي در مجلس دارند

وزراي نفت، تعاون، آموزش و پرورش و علوم، مخالفان جدي در مجلس دارند

عضو گروه ائتلاف آبادگران مجلس هفتم ،كابينه احمدي نژاد را كابينه اي متوسط خواند و اظهار داشت: آقاي رييس جمهور مي توانست موجه تر و قابل دفاع تر از اعضاي موجود، اشخاصي را براي كابينه اش معرفي كند.

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، عماد افروغ نماينده مردم تهران در جمع خبرنگاران پارلماني گفت: رييس جمهور مي توانست افراد قوي و كارآمدي را براي كابينه معرفي كند تا پيام عدالت خواهي از آن بيشتر و قوي تر به مشام مي رسيد.

اين نماينده مجلس هفتم وزراي پيشنهادي تعاون، علوم، كشور ، بازرگاني ، نفت و آموزش و پرورش را داراي رقباي جدي در مجلس خواند و تصريح كرد: احتمال راي نياوردن هر كدام از اين وزرا در مجلس بسيار است.

افروغ در پاسخ به سوالي در خصوص اين كه شايعه عضويت خودتان را در سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي مطرح شده است گفت: اين روزها بايد شاهد اين جوسازي ها و پرونده سازي ها باشيم و اين مطالبي كه مطرح مي كنند جوسازي هايي است كه اين روزها به راه انداخته اند و نمي دانم در نهايت به كجا ختم شود.

افروغ افزود: من حتي سابقه حضور در يك جلسه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي را چه در قبل و بعد از انقلاب نداشته ام.

رييس كميسيون اجتماعي مجلس ادامه داد: به هر حال بايد به نوعي افراد را متهم كنند البته نمي گويم عضويت در اين سازمان بد است اما من هيچ عضويتي در آن نداشته ام.

افروغ در پايان در خصوص دلايل مخالفتش با پورمحمدي گفت: مساله روشن است ظاهرا آقاي پورمحمدي پرونده اي در كميسيون اصل 90 مجلس دارند.

وي از جزييات و محتواي اين پرونده خودداري كرد و گفت: آن را از رييس كميسيون اصل 90بپرسيد.

کد مطلب 222048

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