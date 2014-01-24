در مورد بیکاری خوزستان هشدار می دهم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد علی موسوی جزایری در خطبه های نماز جمعه امروز اهواز اظهار کرد: از هیئت دولت برای انتخاب استان خوزستان به عنوان اولین مقصد سفرهای استانی تشکر می کنیم زیرا به خوبی نشان دادند که به مشکلات این استان واقف هستند.

وی افزود: در این سفر رئیس جمهور نشان داد که تبعیت مناسبی از رهبر معظم انقلاب دارد زیرا طرح توسعه کشاورزی استان موسوم به طرح مقام معظم رهبری را به خوبی بررسی کرد و دستور احیای 550 هزار هکتار از زمین های بایر خوزستان را تا سه سال آینده صادر کرد.

نماینده ولی فقیه در استان خوزستان عنوان کرد: همچنین در این سفر یکی از مشکلات ریشه ای استان که همانا آب شرب مردم است به خوبی مورد توجه قرار گرفت به گونه ای که طبق دستور رئیس جمهور طرح آبرسانی غدیر امروز به اهواز رسید.

آیت الله جزایری ادامه داد: همچنین گسترش منطقه آزاد اروند به کل شهرهای آبادان و خرمشهر نیز یکی از تصمیمات مهم دولت در این سفر بود.

امام جمعه اهواز همچنین در بخشی از خطبه های خود اظهار کرد: صفدر حسینی مدیرعامل صندوق توسعه ملی در سفری که به خوزستان داشت اعلام کرد مبلغ قابل توجهی از سوی این صندوق برای انجام سرمایه گذاری در اختیار استانها قرار گرفت که متاسفانه در استان مورد بی توجهی قرار گرفت.

وی افزود: مسئول این کوتاهی کیست و ما باید فریاد خود را به کجا ببریم که این امتیاز ویژه از خوزستان گرفته می شود. به نظر من استاندار مسئول است زیرا اگر این مقدار پول وارد استان می شد شاید مقداری از این بیکاری موجود در استان کاهش می یافت.

نماینده ولی فقیه در استان خوزستان ادامه داد: هم اکنون در برخی مناطق استان با بیکاری 40 درصدی مواجه هستیم که این آمار وحشتناکی است. به همین دلیل من درباره این بیکاری سرسام آور به رئیس جمهور و وزیر اطلاعات هشدار می دهم.

آیت الله جزایری با اشاره به مذاکرات ژنو2 درباره مسئله سوریه گفت: خدا را شکر که دعوت از ایران پس گرفته شد تا کشور ما در این ظلمی که در حق ملت سوریه می شود شریک نشود.

وی با اشاره به اینکه در جریان سفر هیئت دولت به خوزستان برخی شایعه کردند که من از سوی هیئت دولت مورد استقبال قرار نگرفتم، عنوان کرد: این یک دروغ است و این مسئله اتفاق نیفتاد.