تفکیک انشعاب جدید آب در منازل/ خرید پساب تصفیه شده آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید چیت چیان با اعلام اینکه خرید پساب تضمینی از سوی وزارت نیرو آغاز شده است گفت: در همین رابطه از بسیاری واحدها از جمله در حوضه زاینده رود خواسته ایم تا از مصرف آب خودداری کنند.

وزیر نیرو اظهارداشت: وزارت نیرو در این زمینه پساب تصفیه شده را به این واحدها اختصاص خواهد داد. در حال حاضر، 70 درصد پساب شهرها قابل بازیافت است و نیازی به ایجاد شبکه های فاضلاب ندارد.

چیت چیان خاطرنشان کرد: در تلاش هستیم تا میزان تصفیه پساب از فاضلاب برای جلوگیری از مصرف آب شرب تصفیه شده از سوی واحدها را به میزان کافی برسانیم تا بتوانیم آن را در اختیار صنعت، نیروگاه ها و بخش کشاورزی قرار دهیم.

وی همچنین از الزام تمامی شرکت های آب منطقه ای برای جلوگیری از هرگونه برداشت غیراستاندارد خبر داد و تاکید کرد: در این زمینه برنامه ای طراحی و در دستور کار همه شرکت ها قرار گرفته است.

به گفته وزیر نیرو، تفکیک انشعاب های جدید آب در واحدها الزامی است اما درباره انشعاب هایی که در گذشته به مردم واگذار شده است، کار تفکیک اشتراک ها از طریق تشویق مردم دنبال می شود.