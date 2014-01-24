مراسم توديع و معارفه ریاست دانشگاه شیراز برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تودیع و معارفه روسای قدیم و جدید دانشگاه شیراز با حضور یکی از معاونان وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری و مسئولین استانی فردا شنبه پنجم بهمن ماه ساعت 9:15 صبح در سالن همایش های دانشکده شیمی ، نفت و گاز واقع در خیابان ملاصدرا برگزار می شود.

به دنبال استعفاي دكتر محمد مؤذني، رئيس دانشگاه شيراز، وزير علوم، تحقيقات و فناوري، دكتر مجيد ارشاد را به سمت سرپرست اين دانشگاه منصوب كرد.

دكتر مجيد ارشاد لنگرودي، استاد بخش رياضي دانشكده‏ علوم دانشگاه شيراز است و پيش از اين، در سال‏هاي 80 تا 84، رياست اين‏ دانشگاه را بر عهده داشت.