شهر قم پایگاه مکتب تشیع است/ امیدی به کنفرانس ژنو 2 برای صلح در سوریه نبود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام فقیه در خطبه‌های نماز جمعه شهر خورموج ضمن رعایت تقوای الهی در همه شئونات زندگی اظهار داشت: بهترین ذات و توشه برای دنیای باقی و آخرت تقوای خدا است.

وی به اهمیت تقوا و اینکه خطیب جمعه در هر دو خطبه خودش و نمازگزاران را تقوای الهی توصیه می کند اشاره کرد و افزود: یکی از صفات متقین و مومنین این است که اهل توبه هستند.

امام جمعه موقت خورموج ادامه داد: متقین کسانی هستند که اهل توبه هستند و خدا می فرماید کسانی که گناه و معصیت می کنند برای آنها در روز قیامت عذاب دردناکی است و آنها با خوار و ذلت وارد آتش می شوند مگر کسانی که اهل توبه هستند.

وی اضافه کرد: کسانی که بعد از گناه توبه و عمل صالح انجام دهند چنین فردی گناهان او تبدیل به حسنات خواهد شد و به فرموده رسول گرامی اسلام در روز قیامت جای انکار نیست و همه جواره و اعضای بدن در آنجا شهادت می‌دهند.

فقیه تصریح کرد: دستگاه و خلقت خداوند بسیار دقیق است هر آنچه که انسان مرتکب می‌شود توسط دو ملک نوشته می‌شود حتی ذره‌ای از خیر و نیکی و شر یادداشت می‌شود.

امام جمعه موقت خورموج یادآور شد: مومنین و متقین پس از اینکه در مسیر گناه قرار گفتند توبه کنند و اعمال صالح انجام دهند که خداوند به خاطر عمل خیری که انجام داده شده گناهان را ببخشد.

فقیه در ادامه به سالروز ورود حضرت معصومه (س) به شهر قم اشاره و خاطر نشان کرد: 23 ربیع الاول یادآور سالروز ورود حضرت معصومه (س) در سال 201 هجری قمری به شهر قم است وقتی که حضرت معصومه به شوق دیدار برادر به اتفاق عده ای از برادران وبرادر زاده ها در شهر ساوه شتافتند دشمنان اسلام در طول مسیر به این کاروان حمله و تعدادی را به شهادت رساندند و به نقلی حضرت معصومه (س) را مسموم و یا بر اثر فشار مریض شدند.

وی بیان کرد: حضرت معصومه (س) پس از ورود به شهر قم در محلی که هم اکنون یادآور اقامت ایشان است به نام بیت النور به مدت 17 روز سکونت یافتند و به لقاح پروردگار شتافتند.

امام جمعه موقت خورموج گفت: به برکت حضرت معصومه (س) در کشور ما و شهر قم، امروز قم به عنوان بزرگ‌ترین پایگاه تشیع و مکتب تشیع نور افشانی می کند.

امیدی به کنفرانس ژنو2 برای صلح در سوریه نبود

وی به 26 ربیع الاول که مصادف با سالروز صلح امام حسن (ع) است نیز اشاره و افزود: شیعیان کوفه پس از اینکه حضرت امیر المومنین به شهادت رسیدند با امام حسن (ع) بیعت کردند و او را به خلافت مسلمین برگزیدند.

فقیه اظهار داشت: پس از اینکه امام به عنوان خلیفه انتخاب شد لشکری با 12 هزار نفر مرد جنگی برای جنگ با معاویه فرستاد و سپس آن حضرت برای هدایت جبهه راهی سرزمین مداین شدند.

وی گفت: از آنجا که تعدادی از سرداران سپاه فریب دشمن خوردند امام زمانی که چنین وضعیتی را مشاهده کردند و دید جنگ با معاویه اثر ندارد پیشنهاد صلح معاویه علی رغم میل باطنی امضا کرد.

امام جمعه موقت خورموجبه ژنو2 نیز اشاره وگفت: امروز در ژنو 2 وقتی جمهوری اسلامی به عنوان بازیگر اصلی و بازیگری که نقش اول را اجرا می کند حضور ندارد و کشورهای که هیچ نقشی در این کنفرانس ندارند حضور پیدا می کنند و روز قبل از کنفرانس سازمان ملل با فشار آمریکا این دعوت را پس می گیرد.

امام جمعه موقت خورموج تصریح کرد: در سخنرانی های اول امیدی به کنفرانس جهت صلح در سوریه نبود و جان کری اعلام کرده بود در انتخابات سوریه جای برای شرکت رئیس جمهور وقت سوریه نیست که با واکنش تند نخست وزیر سوریه مواجه شد.