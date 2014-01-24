آغاز فعالیت یک شبکه مجازی کتاب در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، شبکه کتاب مجازی «تاچارا» عصر روز پنجشنبه 3 بهمن افتتاح شده است. مسئولان این شبکه مجازی، آن را محفلی برای گردهم‌آیی تمام کتابخوان‌های فارسی زبان عنوان کرده‌اند.

مراسم افتتاحیه شبکه‌ کتاب تاچارا با حضور خبرنگاران، نویسندگان، شاعران، ناشران، مسئولان مراکز پخش کتاب و علاقه‌مندان، در کافه کتاب یسنا برگزار شد.

در این مراسم هدف از برپایی شبکه تاچارا، پوشش تمام ابعاد حوزه کتاب و نشر در ایران و جهان در کنار فروشگاهی آنلاین از کتاب‌های موجود در بازار نشر ایران عنوان شد.

نام تاچارا با توجه به کاخ تاچارای تخت جمشید انتخاب شده است. این کاخ محل گردهم‌آیی اهل فرهنگ و هنر در زمان حکمرانی داریوش هخامنشی بوده‌ است.

این شبکه‌ مجازی با بخش‌های مختلف اخبار کتاب، کافه کتاب، وبلاگ و پیشنهاد کتاب از اهالی فرهنگ و گاه ستاره‌های حوزه‌های مختلف در کنار فروشگاه آنلاین، فعالیت خود را آغاز کرده است.

ایجاد فضا برای فروش کتاب‌های دست دوم کاربران یکی از امکانات این شبکه مجازی است. بر اساس اعلام گردانندگان آن، هر کاربر می‌تواند با استفاده از آن، قفسه‌ای مجازی را در اختیار گرفته تا کتاب‌های دست دوم خود را در آن به معرض فروش بگذارد و هر کاربر می‌تواند به طور مستقیم درباره فروش کتاب‌، با کاربران دیگر مذاکره داشته باشد.

شبکه‌کتاب تاچارا توسط تعدادی از روزنامه‌نگاران حوزه کتاب و به صورت خصوصی راه‌اندازی شده است و هدف از راه‌اندای آن هم توسعه‌ فرهنگ کتابخوانی و معرفی کتاب‌های جدید در جامعه‌ مجازی عنوان شده است.

این شبکه با آدرس www.tachara.ir در فضای مجازی مشغول فعالیت است.