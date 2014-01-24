43 هزار و 150 خانوار مستمری بگیر در همدان تحت پوشش کمیته امداد امام(ره) قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ابراهیمی ظهر جمعه در سخنرانی قبل از خطبه های نماز جمعه شهر نهاوند در مصلی امام خمینی(ره) اظهار داشت: در استان همدان 84 هزارو 364 نفر از خدمات دائم کمیته امداد در حوزه های اشتغال، ازدواج، بهداشت و درمان، خدمات فرهنگی، بیمه و خدمات اجتماعی و مستمری دائم استفاده می کنند.

ابراهیمی افزود: در 10 ماه گذشته سال جاری 9 هزارو 646 نفر در استان همدان از امکانات و مزایای وام های خود کفایی و خود اشتغالی این نهاد استفاده کردند که معادل دو و شش دهم درصد ظرفیت کشور است.

وی ادامه داد: در استان همدان تا کنون 53 هزارو 846 نفر از طرح ها و امکانات وام های خوداشتغالی و خود کفایی بهره مند شده اند و 12هزار و 204 خانوار تحت پوشش بیمه های اجتماعی قرار دارند.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان همدان عنوان کرد: از مجموع 43 هزار و 143 خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) استان همدان، 22 هزارو 916 خانوار شامل فوت سرپرست، دو هزارو 949 خانوار طلاق، 105 خانوار بعلت متارکه، 13 هزارو 734 خانوار بعلت از کار افتادگی سرپرست، 913 مورد زندانی سرپرست و دو هزارو 517 مورد هم سایر موارد هستند.

علیرضا ابراهیمی بیان داشت: در استان همدان 11 هزار و 500 دختر چشم انتظار تهیه جهیزیه برای ازدواج،10 هزارو 500 خانوار روستایی مشکل تهیه و یا نوسازی مسکن و پنج هزارو 500 خانوار شهری نیز مشکل مسکن غیر استاندارد دارند.

ابراهیمی گفت: این نهاد به لطف خدا توانسته نیازمندان را تحت پوشش خود قرار دهد و با حمایت های مستمر بویژه فراهم کردن طرح های اشتغال برای خانواده های نیازمند و جامعه هدف نقش موثری را در توانمند سازی و خودکفائی مددجویان ایفا و چهره فقر را در جامعه کمرنگ کند.

وی با بیان اینکه توانمندسازی خانواده‌های تحت پوشش و خارج کردن آنان از چرخه حمایتی، یکی از مهمترین اولویت کاری کمیته امداد بشمار می آید، افزود: این مهم جز با همیاری و کمک های مردمی به دست نمی آید.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان همدان با اشاره به اینکه امسال در کشور باید ۲۰ هزار میلیارد ریال کمک های مردمی برای نیازمندان جمع آوری شود که سهم استان همدان ۵۴۵ میلیارد ریال است، خاطر نشان کرد: مردم نیک اندیش کشورمان و بخصوص هم استانی ها در تمامی زمینه ها در خدمت رسانی به ولی نعمتان جامعه همیار کمیته امداد بوده اند.

علیرضا ابراهیمی ادامه داد: بر اساس برنامه امسال باید در سطح استان همدان 100 میلیارد ریال زکات جمع‌آوری شود و این در حالی است که سال گذشته 65 میلیارد ریال زکات در سطح استان جمع‌آوری شده که تا کنون 21 میلیارد ریال معادل (تشویقی ) پرداخت شده و 428 پروژه در حال ساخت است.

ابراهیمی عنوان کرد: در سال جاري تعداد 352 مورد وام خودکفايي ازمحل منابع داخلي قرض الحسنه امداد به مبلغ 11 ميليارد و 561 ميليون ريال به مددجويان تحت حمايت کميته امدادامام خميني (ره) شهرستان پرداخت شده که نسبت به تفاهم نامه تا پايان سال جاري 148درصد کار انجام شده است.

وی افزود: جهت رفع مشکلات نيازمندان تحت حمايت کميته امدادامام خميني (ره) اين شهرستان، تسهيلات به صورت 100درصد قرض الحسنه است و تعداد 636 فقره به مبلغ 4 ميليارد و 798 ميليون ريال در سرفصل اعتبارات کارگشايي و بدون بهره به خانواده هاي تحت حمايت و محرومين و نيازمندان شهرستان پرداخت شده که در مقايسه با سال گذشته از نظر تعداد 543 درصد افزايش و از نظر مبلغ 380درصد افزايش داشته است.