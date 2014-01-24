بدون در نظر گرفتن نقش محوری ایران حل مشکلات منطقه امکان پذیر نیست

به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام علی اکبر اکرمی امام جمعه سراب در خطبه های امروز نمازجمعه این هفته گفت: پس گرفتن دعوت از ایران برای شرکت در کنفرانس ژنو2 نشان از عمق نفوذ نظام سلطه در ساختار سازمان ملل متحد است.

وی با بیان اینکه این حرکت به خوبی بر عدم استقلال مجامع بین المللی صحه گذاشت و ماهیت آنها را به افکارعمومی نشان داد، اظهارکرد: همه کارشناسان و صاحبنظران مسائل بین المللی اذعان دارند که بدون در نظر گرفتن نقش محوری ایران در تحولات منطقه حل مشکلات امکان پذیر نخواهد بود و غرب ناچار است تا از نادیده گرفتن نقش ایران دست بردارد.

حجت الاسلام اکرمی با اشاره به آغاز عملی توافق هسته ای با کشورهای 5+1ابرازداشت: باید با حفظ هوشیاری و انسجام در برابر کشورهای بیگانه از تیم مذاکره کننده ایرانی نیز حمایت همه جانبه ای به عمل آوریم.

امام جمعه سراب با تبریک ایام دهه فجر همگان را به مشارکت در جشن های انقلاب اسلامی دعوت کرد و افزود: گرامی داشتن ایام مبارک دهه فجر و یاداوری شکوه و عظمت انقلاب اسلامی ملت ایران بخش کوچکی از ادای دین ما به خون پاک شهدا و زحمات انسان هایی است که این انقلاب شکوهمند را به بارنشاندند و الگویی بی بدیل به جهانیان ترسیم کردند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی سراب با اشاره به قبح سقط جنین در اسلام تصریح کرد: سقط جنین با تعالیم اسلامی منافات داشته و اگر بدون عذر شرعی صورت گیرد عملی ناسزا و حرام است.

وی به اخذ مجوز حوزه علمیه سراب هم اشاره و از پذیرش 30دانشجوی علوم دینی برای سال اول در سراب خبرداد.

امام جمعه سراب بر گسترش دارالقرآن ها به خصوص در روستاها تاکید کرد.