مسابقات کاراته سبک کیوکوشین اویاما استان سمنان پایان یافت/ آموزش و پرورش اول شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید امیر طباطبایی پیش از ظهر جمعه در حاشیه برگزاری مسابقات پایانی استانی کیوکوشین کاراته اویاما استان سمنان در سالن ورزشی لاسجرد سرخه اظهار کرد: این مسابقات با حضور 98 کاراتهکا در هفت تیم، با 26 وزن مختلف برگزار شد.
وی تصریح کرد: در مجموع کاپ های تیمی کانون کاراته و آمادگی جسمانی آموزش و پرورش سمنان مقام نخست را از آن خود و پایگاه محمد رسول الله لاسجرد سرخه دوم شد و کانون قمر بنی هاشم سمنان مقام سوم را به خود اختصاص داد.
رئیس هیئت کیوکوشین کاراته اویاما استان سمنان همچنین بیان کرد: همچنین سه کاپ اخلاق به مصطفی معینیان، جنگندگی به محمد صالح هادی نژاد و تکنیک به محمد رضا داوودی تقدیم شد.
طباطبایی خاطر نشان کرد: تیم های حاضر در سالن طی ماه گذشته مسابقات انتخاباتی استانی را پشت سرگذاشتند و امروز برای کشوری مقابل هم ایستادند.
وی در خاتمه با اشاره به اعزام به گروه سه نفره به مسابقات جهانی در دانمارک گفت: محمد حسن مهربانی در رده جوانان، محمد جواد دامغانی در رده نوجوانان و سید امیر طباطبایی به عنوان داور منتخب آسیا برای مسابقات رشته کاراته کیوکوشین اویاما در مسابقات جهانی در دانمارک انتخاب شدند که خرداد ماه سال 93 اعزام خواهند شد.
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