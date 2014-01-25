«برف» به روایت جدیدترین پوستر فیلم

به گزارش خبرنگار مهر، با نزدیک شدن به مهمترین رویداد سینمایی کشور، فیلم سینمایی «برف» این روزها آماده حضور در بخش مسابقه سودای سیمرغ سی و دومین جشنواره فیلم فجر است.

«برف» شرح حال یک روز از زندگی یک خانواده شهری است که درگیر برپایی مراسم خواستگاری دخترشان هستند.

پوستر فیلم برف توسط علیرضا نصرتی طراحی شده که از دیگر کارهای وی می توان به پوستر فیلم سینمایی «جدایی نادر و سیمین» اشاره کرد.

رویا تیموریان، افشین هاشمی، محمد رضا غفاری، آناهیتا افشار، رابعه مدنی، مینا ساداتی، شیرین یزدانبخش و میلاد کی مرام بازیگران «برف» هستند.

از دیگر عوامل فیلم می توان به مدیر فیلمبرداری: امین جعفری، تدوین: حسن حسندوست، نویسنده: حسین مهکام، موسیقی: بابک میرزاخانی، صداگذاری و میکس: امیرحسین قاسمی، صدابردار: یداله نجفی، طراح گریم: مهرداد میرکیانی، طراح صحنه و لباس: ویدا روشنی، دستیار اول و برنامه ریز: منصور میرشکاری، عکس: محسن کلکو و تهیه‌کننده: مهدی رحمانی اشاره کرد.