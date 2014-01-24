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۴ بهمن ۱۳۹۲، ۱۸:۳۱

سردار کشوری:

فرد اخلال گر در محوطه مسجد جامع صحنه یک بیمار روحی بوده است

فرد اخلال گر در محوطه مسجد جامع صحنه یک بیمار روحی بوده است

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی کرمانشاه گفت: فرد اخلال گر در محوطه مسجد جامعه صحنه یک بیمار روحی بوده که بلافاصله توسط نیروی انتظامی بازداشت شده است.

سردار کریم کشوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فرد اخلالگر در محوطه مسجد جامع شهرستان صحنه یک بیمار روحی بوده که با پرخاشگری به اطرافیان امام جمعه نزدیک می شود.

کشوری گفت: این فرد که دارای اختلالات روانی به نظر می رسد با یک شی تیز خودش و یکی از همراهان امام جمعه را به شکل سطحی مجروح می کند.

فرمانده انتظامی کرمانشاه با اعلام اینکه این فرد بازداشت شده است گفت: این موضوع اتفاقی کم اهمیت توسط فردی بیمار بود که بلافاصله کنترل شد و البته بررسی های تکمیلی نیز ادامه دارد.

فرماندار شهرستان صحنه نیز در همین رابطه به خبرنگار مهر گفت: این اتفاق به هیچ وجه نه سیاسی بوده و نه زمینه داشته است بلکه یک بیمار روحی با چیزی شبیه چاقو در محوطه مسجد جامع بدون هیچ پیش زمینه ای اخلال ایجاد می کند.

رسول مجد گفت: این فرد که خودش را مجروح کرده توسط نیروی انتظامی باز داشت شد.

گفتنی است حجت الاسلام احمد زارعی امام جمعه شهرستان صحنه هیچ آسیبی ندیده است.

 

 

 

 

کد مطلب 2220561

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