مسابقات ژیمناستیک لیگ قهرمانی کشور در شاهرود برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی رحیمیان شامگاه جمعه در حاشیه برگزاری مرحله اول مسابقات لیگ ژیمناستیک باشگاه های کشور در شاهرود افزود: این مسابقات در رشته آکروژیم و یادبود مرحوم حسین کریمی بنیانگذار ورزش ژیمناستیک در شاهرود با معرفی تیم های منتخب پایان یافت.

وی تصریح کرد: آکروژیم شاخه ای از ورزش ژیمناستیک شامل حرکات آکروباتیک و ریتمیک است که همراه با موزیک در مدت دو دقیقه و 30 ثانیه در گروه های دو نفره و چهار نفره اجرا می شود.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان شاهرود خاطرنشان کرد: در پایان این مسابقات که امروز در سالن ژیمناستیک شاهرود برگزار شد، در مجموع تیم اصفهان اول شد و تیم های ایفا سرام الف اردکان و مهاباد به ترتیب مقام های دوم و سوم را کسب کردند.

رحیمیان تصریح کرد: همچنین در بخش دو نفره، تیم های ایفا سرام الف اردکان، اصفهان و مهاباد به ترتیب مقام اول تا سوم را از آن خود کردند و در بخش چهار نفره تیم های اصفهان، سمنان و مهاباد به ترتیب مقام اول تا سوم را بدست آوردند.

وی افزود: علی عبداللهیان، مسئول برگزاری این مسابقات به خبرنگار ما گفت: در این مسابقات 13 تیم در رده های سنی بزرگسال و خردسال از شهرهای اصفهان، یزد، اردکان، مهاباد، سمنان و شاهرود به رقابت پرداختند.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان شاهرود در خاتمه تصریح کرد: مرحله دوم برگشت 13 و 14 اسفندماه در اردکان استان یزد برگزار می شود.