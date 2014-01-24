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۴ بهمن ۱۳۹۲، ۱۸:۲۱

یوسفی مطرح کرد:

شهرداری بروجرد روزانه 20 میلیون تومان حق بیمه به تامین اجتماعی می پردازد

شهرداری بروجرد روزانه 20 میلیون تومان حق بیمه به تامین اجتماعی می پردازد

بروجرد - خبرگزاری مهر: شهردار بروجرد از پرداخت روزانه 20 میلیون تومان حق بیمه کارگران شهرداری به تامین اجتماعی این شهرستان خبر داد.

منوچهر یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مطالبات تامین اجتماعی از شهرداری بروجرد اظهار داشت: در حال حاضر شهرداری بروجرد در راستای پرداخت حق بیمه به تامین اجتماعی مشکل دارد.

وی تصریح کرد: تامین اجتماعی جریمه های سنگینی برای شهرداری بروجرد لحاظ کرده که علی رغم جلسات متعدد برای رفع این مشکل به نتیجه ای نرسیده ایم.

یوسفی ادامه داد: متاسفانه به رغم پیگیریهای متعدد، متولیان امر در تامین اجتماعی عنوان می کنند که شهرداریها مشمول بخشودگی جرایم نمی شوند و در حال حاضر ما روزانه مبلغ 20 میلیون تومان حق بیمه کارکنان را به تامین اجتماعی پرداخت می کنیم.

وی با بیان این مطلب افزود: پرداخت این مبلغ برای شهرداری بسیار سنگین بوده که مسئولان باید در زمینه رفع مشکل شهرداری را یاری دهند.

شهردار بروجرد اظهار داشت: در حال حاضر در راستای پرداخت مطالبات تامین اجتماعی بهترین املاک ما به تامین اجتماعی واگذار می شود که امیدواریم مسئولان در این زمینه به کمک شهرداری بیایند.

وی افزود: این در حالیست که شهرداری بروجرد مبلغ 12 میلیارد تومان از ادارات شهرستان طلب دارد که متاسفانه اقدامی در راستای پرداخت این مطالبات صورت نمی گیرد.

کد مطلب 2220573

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