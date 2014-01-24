شرکت تعاونی قالیبافی بانوان در شهرستان کلاله راه اندازی شد

به گزارش خبرنگارمهر، سرهنگ بهمن میرشکار شامگاه جمعه در جمع خبرنگاران با بیان این که این شرکت تعاونی با همکاری بسیج سازندگی شهرستان کلاله و اداره تعاون این شهرستان آغاز به کار کرده است افزود: در بخش مشاغل خانگی تسهیلاتی را به بسیجیان تحت پوشش و همچنین در سطح روستاها به مردم ارائه می کنیم که هدف ما کمک به اقتصاد خانواده است.

وی افزود: همچنین کلاس های آموزشی شامل خیاطی، پرورش زنبورداری، پرورش قارچ، ورمی کمپوست، پرورش شیلات و قالیبافی را در طول سال برگزار می کنیم که در این بخش توانستیم در مشاغل خانگی حدود 400 الی 500 میلیون تومان تسهیلات ارائه دهیم.

میرشکار با بیان این که در تلاشیم که شرایط این کار را در دورترین روستاهای مناطق کلاله نیز فراهم نماییم، تصریح کرد: شرکت تعاونی بافندگی شقایق ابرش گلستان نیز در زمینه قالیبافی توانسته کمک های زیادی را در بخش مشاغل خانگی ارائه کند.

وی خاطرنشان کرد: هدف ما این است که این آموزش ها وتسهیلات به صورت منسجم و از طریق شرکت های تعاونی به روستاییان ارائه شود تا در پایان گواهینامه نیز به آنان داده و همچنین منبع درآمدی برای خانواده ها باشد.

در ادامه رییس اداره تعاون، کار، رفاه و امور اجتماعی شهرستان کلاله گفت : شرکت تعاونی بافندگی شقایق ابرش گلستان به منظور تهیه مواد اولیه و به عنوان یک تعاونی پشتیبان در منطقه برای حمایت از مشاغل خانگی به صورت آزمایشی درحال اجرا است که انشا الله در دهه فجر جزو پروژه های منطقه افتتاح خواهد شد.

محمد سرگلزایی گفت : این شرکت تعاونی همچنین به زنان سرپرست خانوار و یا بیکار در روستاها آموزش قالیبافی را ارائه می دهد.

مدیر عامل شرکت تعاونی نیز در ادمه این نشست گفت: هدف ما احیا سنت قالیبافی و ایجاد مشاغل خانگی در روستاهای دوردست در استان گلستان است.

مرضیه ملکان افزود: ما حتی برای زنان سالخورده و از کار افتاده نیز مشاغلی مانند کلاف کردن نخ های قالیبافی را نیز ارائه میدهیم.

وی گفت: همچنین در صدد احیاء گبه در بازار هستیم تا بتوانیم جایگاه آن را حفظ کنیم، تمام مواد اولیه از جمله نخ ، دار و... را در اختیار بانوان روستایی قرار می دهیم و ماحصل تلاش آنان را در نمایشگاههای تهران و دیگر استان ها برده و به فروش می رسانیم.

ملکان بیان کرد: طی 20 سال کار خود را بدون ثبت شرکت تعاونی در استان و در روستاهای سرزی کالپوش بین سمنان و گلستان انجام دادیم و بازارهای خوبی را برای هنرجویان به وجود آوردیم.

وی تصریح کرد: امسال بخاطر انسجام بخشیدن به کار و همکاری با سپاه ، بسیج و اداره تعاون آن را رسما شرکت تعاونی کردیم در حال حاضر برای 60 الی 70 نفر را شغل ایجادکردیم.

ملکان ضمن بیان این که در آینده نزدیک این آمار بالاتر نیز خواهد رفت اعلام کرد: طی 2 ماه آموزش رایگان به متقاضیان می دهیم و سپس مواد اولیه را در اختیار آنان گذاشته تا نقشه های موجود را ببافند.

وی از مشکلات موجود در این بخش عدم تسهیلات مورد نیاز را نام برد و گفت : امیدواریم با قولی که مسئولان دادند و پرداخت وام بتوانیم مواد اولیه مورد نیاز علاقمندان و شرایط لازم برای آنها را فراهم نماییم.

سپس یکی از کاراموزان گفت: در گذشته در طول سال بخصوص فصل زمستان با سرمای شدید منطقه در منازل خود بیکار بودیم چون کاری نمی توانستیم انجام دهیم و به دلیل سرمای شدید حتی گاها یک هفته بیرون نمی رفتیم.

هاجر قادرنیا بیان کرد: اما حالا با ورود این شرکت تعاونی و بسیج و سپاه کلاله ما با راحت ترین شرایط هم مواد اولیه قالیبافی را در اختیار داریم و با کمک چند نفر از همسایگان هم به قالیبافی مشغول می شویم که این هم باعث منبع درآمد و هم استفاده مناسب از وقت ماست.

شهین سرگزی از دیگر هنرجویان نیز گفت: خوشبختانه شرایط کاری خوبی در منطقه ما ایجاد شده است در حال حاضر روستاهای همجوار نیز مایل به ایجاد چنین کارگاه هایی هستند.

وی پیشنهاد داد بعد از آموزش، هماهنگی با فنی حرفه ای شهرستان انجام شود تا آزمون نیز در همین روستا برگزار گردد.

سرگزی افزود: همانطور که خود شاهد بودید جاده پر پیچ و خم و فاصله ما با شهر زیاد است و این امکان برای خانم های روستا برای امتحان قالیبافی و ارئه مدرک نیست.