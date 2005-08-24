جسارت ايراني ها را دست كم نگيريد// نگران عقب نشيني اروپاييان هستيم // آغاز غني سازي و سه هزار سانتريفيوژ ايران را جدي بگيريد

به گزارش خبرگزاري "مهر" بخشي از توصيه هاي نمايندگان آمريكا به شرح ذيل مي باشد.

- حمايت از مذاكرات اروپايي ها جهت جلوگيري كامل از توسعه هسته اي ايران و ممانعت از دسترسي اين كشور به سلاح هسته اي كه به عنوان حامي تروريسم مطرح است.

- عنايت به رويكردهاي اخير و افزايش لفاظي هاي جسورانه و ژست هاي سياسي ايران و نگراني از آن، كه نبايد اين جسارت ها را دست كم گرفت.

- لزوم توجه به تهديدات ايران و نگراني نسبت به عقب نشيني در مذاكرات و از سر گرفتن غني سازي اورانيوم توسط ايران.

- لزوم بازرسي هاي سرزده گسترده و پشتيباني از ممانعت اروپا براي فعال نگه داشتن سه هزار سانتريفيوژ توسط ايران.

- ممانعت و مخالفت با هر گونه پيشنهاد مبني بر از سرگيري فعاليت هسته اي توسط ايران در مذاكرات.

- پيشنهاد به اروپا براي تجديد فشار به ايران در خصوص حمايت از تروريسم واحتمال پس گرفتن پيشنهادهاي اقتصادي اروپا.

در ميان 43 نماينده امضا كننده اين نامه، 32 نماينده از دموكرات ها، ده نماينده از جمهوريخواهان و يك نماينده مستقل ديده مي شود. با توجه به مقايسه دو رويكرد نمايندگان كنگره در زمان كلينتون و بوش، در زمان تصدي بوش، كنگره مانع جدي بر سر انعطاف با اقدامات ايران از طرف دولت آمريكا است .