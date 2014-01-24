تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه پنجم بهمن‌ماه سال 1392 هجری شمسی، مصادف است با بیست و سوم ربیع الاول سال 1435 هجری قمری و بیست و پنجم ژانویه سال 2014 میلادی.

- نشست خبری امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم استقلال و مجتبی تقوی سرمربی تیم ذوب‌آهن امروز در سالن روابط عمومی سازمان لیگ برگزار می‌شود.

- مسابقات فوتبال قهرمانی زیر 22 سال آسیا امشب با برگزاری دیدار زیر پیگیری می‌شود:

دیدار رده‌بندی:

کره‌جنوبی - اردن

- مرحله یک‌چهارم نهایی رقابتهای فوتبال جام ملت‌های آفریقا امشب با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:

* مراکش - نیجریه

* مالی - زیمبابوه

- هفته بیست سوم مسابقات فوتبال لیگ برتر انگلستان امشب با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود

- روز دوم از هفته بیست و یکم رقابتهای فوتبال لالیگا اسپانیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

* رئال مادرید - گرانادا

* وایادولید - ویارئال

* والنسیا - اسپانیول

* سویا - لوانته

- هفته بیست و یکم از مسابقات فوتبال سری آ ایتالیا امشب با انجام دیدارهای زیر آغاز می‌شود:

* ناپولی - کیه‌وو

* لاتزیو - یوونتوس

- روز دوم از هفته هجدهم رقابتهای فوتبال بوندس لیگا آلمان امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

* وولفسبورگ - هانوفر

* اشتوتگارت - ماینتس

* فرایبورگ - لورکوزن

* دورتموند - آسبورگ

* نورنبرگ - هوفنهایم

* فرانکفورت - هرتابرلین