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۵ بهمن ۱۳۹۲، ۰:۰۶

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: آغاز مرحله یک‌چهارم نهایی رقابتهای فوتبال جام ملت‌های آفریقا و پیگیری مسابقات فوتبال باشگاهی در اروپا از مهم‌ترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه پنجم بهمن‌ماه سال 1392 هجری شمسی، مصادف است با بیست و سوم ربیع الاول سال 1435 هجری قمری و بیست و پنجم ژانویه سال 2014 میلادی.

- نشست خبری امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم استقلال و مجتبی تقوی سرمربی تیم ذوب‌آهن امروز در سالن روابط عمومی سازمان لیگ برگزار می‌شود.

- مسابقات فوتبال قهرمانی زیر 22 سال آسیا امشب با برگزاری دیدار زیر پیگیری می‌شود:
دیدار رده‌بندی:
کره‌جنوبی - اردن

- مرحله یک‌چهارم نهایی رقابتهای فوتبال جام ملت‌های آفریقا امشب با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:
* مراکش - نیجریه
* مالی - زیمبابوه

- هفته بیست سوم مسابقات فوتبال لیگ برتر انگلستان امشب با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود

- روز دوم از هفته بیست و یکم رقابتهای فوتبال لالیگا اسپانیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:
* رئال مادرید - گرانادا
* وایادولید - ویارئال
* والنسیا - اسپانیول
* سویا - لوانته

- هفته بیست و یکم از مسابقات فوتبال سری آ ایتالیا امشب با انجام دیدارهای زیر آغاز می‌شود:
* ناپولی - کیه‌وو
* لاتزیو - یوونتوس

- روز دوم از هفته هجدهم رقابتهای فوتبال بوندس لیگا آلمان امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:
* وولفسبورگ - هانوفر
* اشتوتگارت - ماینتس
* فرایبورگ - لورکوزن
* دورتموند - آسبورگ
* نورنبرگ - هوفنهایم
* فرانکفورت - هرتابرلین

کد مطلب 2220618

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