تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه پنجم بهمنماه سال 1392 هجری شمسی، مصادف است با بیست و سوم ربیع الاول سال 1435 هجری قمری و بیست و پنجم ژانویه سال 2014 میلادی.
- نشست خبری امیر قلعهنویی سرمربی تیم استقلال و مجتبی تقوی سرمربی تیم ذوبآهن امروز در سالن روابط عمومی سازمان لیگ برگزار میشود.
- مسابقات فوتبال قهرمانی زیر 22 سال آسیا امشب با برگزاری دیدار زیر پیگیری میشود:
دیدار ردهبندی:
کرهجنوبی - اردن
- مرحله یکچهارم نهایی رقابتهای فوتبال جام ملتهای آفریقا امشب با برگزاری دیدارهای زیر آغاز میشود:
* مراکش - نیجریه
* مالی - زیمبابوه
- هفته بیست سوم مسابقات فوتبال لیگ برتر انگلستان امشب با برگزاری دیدارهای زیر آغاز میشود
- روز دوم از هفته بیست و یکم رقابتهای فوتبال لالیگا اسپانیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
* رئال مادرید - گرانادا
* وایادولید - ویارئال
* والنسیا - اسپانیول
* سویا - لوانته
- هفته بیست و یکم از مسابقات فوتبال سری آ ایتالیا امشب با انجام دیدارهای زیر آغاز میشود:
* ناپولی - کیهوو
* لاتزیو - یوونتوس
- روز دوم از هفته هجدهم رقابتهای فوتبال بوندس لیگا آلمان امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
* وولفسبورگ - هانوفر
* اشتوتگارت - ماینتس
* فرایبورگ - لورکوزن
* دورتموند - آسبورگ
* نورنبرگ - هوفنهایم
* فرانکفورت - هرتابرلین
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