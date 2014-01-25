به گزارش خبرنگار مهر، تشکیل بنیاد ملی گردشگری زیارت سال گذشته در كارگروه زيارت مشهد تصويب و قرار شد بر این اساس به ساماندهی زائران داخلی و خارجی و ارائه خدمات فرهنگی پرداخته شود اما هنوز به طور شفاف اقدامات این بنیاد و نقش آن در توسعه فعالیت‌های فرهنگی و معنوی به چشم نمی‌خورد.

برخی از کارشناسان بر سرنوشت نامعلوم این بنیاد تاکید کرده و اعتقاد دارند که ماجراي بنياد ملی گردشگری زیارت نیز همچون بودجه زیارت سرانجامی را در پی ندارد.

سرنوشت نامعلوم بنیاد ملی زیارت

علی مقدادی کارشناس امور فرهنگی در این رابطه به مهر می‌گوید: به نظر می رسد تصويب اين بنياد نقش بارزی در ساماندهی زائران و توسعه مسائل فرهنگي و مذهبي پایتخت معنوی ندارد.

مقدادی می افزاید: مشهد به عنوان دومین کلانشهر مذهبی جهان با موانع و مشکلات متعددی روبروست و پس از به سرانجام نرسیدن بودجه زیارت؛ حکایت بنیاد ملی گردشگری زیارت نیز در هاله ای از ابهام قرار دارد.

زخم‌های پایتخت معنوی مرهم می خواهد

وی معتقد است، تاکنون هیچ طرح و برنامه‌ای نتوانسته مرهم زخم های پایتخت معنوی باشد و این امر درحالی است که دورنمای دومین کلان شهر مذهبی جهان بر اساس افق 1404 پذیرایی از 50 ميليون نفر زائر در سال است.

این کارشناس فرهنگی بیان می کند: انتظار می رفت طی مدتی که از آغاز فعالیت های بنیاد ملی زیارت می گذرد با برنامه ریزی لازم و ترسیم نقشه راه، تراژدي مشكلات اين شهر خاتمه یابد اما تاکنون چنین اتفاقی روی نداده و هر روز بر دامنه معضلات این شهر و مشکلاتی نظیر نبود اسکان ارزان قیمت، عدم ساماندهی زائران و عقب ماندگی پروژه های مرتبط با امور زیارت افزوده شده است.

یک عضو شورای شهر مشهد نیز با اعلام اینکه مقوله رسیدگی و ساماندهی زائران رضوی در سایه مدیریت واحد شهری امکان پذیر است، به مهر می گوید: مشهد به لحاظ امکانات وزیرساختهای لازم دچار ضعف‌های متعددی است و این مشکلات با ایجاد بنیاد ملی گردشگری زیارت برطرف نمی شود.

دست یابی به آرمان شهر دینی با ایجاد بنیاد ملی زیارت ممکن نیست

عبدالکریم جوادی ادامه می‌دهد: ساماندهی زائران داخلی و خارجی و رسیدن به یک آرمان شهر دینی تنها با ایجاد یک بنیاد و مجموعه ممکن نیست ضمن اینکه تعریف دقیق و مشخصی از کارکرد این بنیاد صورت نگرفته و مشخص نیست این بخش در چه حوزه‌ای قرار است فعالیت کند.

وی با طرح این پرسش که به راستی تاکنون تصويب اين بنياد چه نقشي بر سرنوشت زائران و توسعه مسائل فرهنگي و مذهبي داشته است، تصریح می‌کند: مشهد در صورتی می تواند جایگاه واقعی خود را پیدا کند که از اعتبارات و ابزار لازم برخوردار باشد و مورد حمایت دولت قرار بگیرد چرا که در غیر این صورت تشکیل بنیاد ملی زیارت و بسیاری از طرح ها و برنامه‌ها راه به جایی نمی‌برد.

وی بیان می‌کند: این بنیاد باید در راستای مهمترین مشکلات زائران مشهد که بیشتر شامل اسکان ارزان قیمت، دسترسی آسان به بارگاه ملکوتی ثامن الحجج و تماشای جاذبه‌های گردشگری است اقدامات گسترده ای را انجام دهد زیرا در غیر این صورت تشکیل این مجموعه تاثیری در بهبود وضعیت پایتخت معنوی و رسیدگی به زائران رضوی ندارد.

جذب سالانه دو تا سه درصد شیعیان جهان در مشهد

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی نیز به مهر می گوید: تشکیل بنیاد ملی گردشگری زیارت نیز پس از ماجرای بودجه زیارت از سوی دولت نهم و دهم برای رسیدگی به پایتخت معنوی، جذب سالانه دو تا سه درصد شیعیان جهان به سوی مشهد، دست یابی به اشتغال پایدار و درآمد مناسب به تصویب رسید و حال باید در این مسیر به توسعه هر چه بیشتر گردشگری دینی که صادرات پنهان و خاموش است پرداخت.

حجت الاسلام نصرالله پژمانفر عنوان کرد: توجه به صنعت گردشگری دینی در کاهش ارز و شناساندن فرهنگ و تمدن رضوی به جهانیان موثر است بنابراین نخستین اقدامی که این بنیاد باید انجام دهد منوط به جذب و توسعه توریسم مذهبی است.

وی عنوان می‌کند: در بنیاد ملی گردشگری زیارت باید به جنبه‏ هاي مختلف جذب هر چه بیشتر گردشگر دینی و تأثير به‌سزايي که این مقوله بر اقتصاد شهر و رونق آن دارد توجه کرد و از سویی نباید فراموش کرد این بنیاد باید به طور دقیق نقشه راه را ترسیم کرده و به طور مشخص حیطه فعالی‌های خود را اعلام کند.

وی بیان می کند: سالهاست که شهرداری و سایر دستگاه های متولی هرچه در چنته داشته‌اند برای رسیدگی به زائران و زیرساخت‌های پایتخت معنوی انجام داده اند و حال باید بنیاد گردشگری ملی زیارت با نگاهی دغدغه مند به رفع کاستی‌ها بپردازد و زیارتی آسوده و خوب را برای زائران رضوی فراهم کند.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی تصریح می کند: این شهر در سال 2017 به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام انتخاب می شود و این امر نیز در کنار سایر دغدغه هایی که برای ساماندهی زائران داخلی و خارجی و توسعه پایتخت معنوی وجود دارد ذهن مسئولان این شهر را به خود مشغول داشته است؛ به همین باید با دید شهر نمونه بین المللی به پایتخت معنوی رسیدگی کرد چرا که مشهد متعلق به همه ایران است و توسعه امکانات در این سرزمین، عزت و آبروی کشور را حفظ می کند.

پایتخت معنوی به واسطه نقش بنیاد ملی زیارت و با تقویت و توسعه گردشگری دینی می تواند به تدوین برنامه ریزی های راهبردی برای بهبود وضعیت پایتخت معنوی، ساماندهی و جذب زائر بپردازد و پنجره ای تازه را به سوی رونق اقتصادی و ترویج فرهنگ و گفتمان رضوی باز کند.

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گزارش: مرضیه صاحبی