  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۵ بهمن ۱۳۹۲، ۸:۳۴

حضور کره و ایتالیا در تولید لوازم خانگی ایرانی

حضور کره و ایتالیا در تولید لوازم خانگی ایرانی

رئیس اتحادیه کشوری لوازم خانگی از حضور برندهای معتبر تولیدکننده لوازم خانگی ایتالیا و کره برای تولید مشترک با ایران خبرداد.

محمد طحان‌پور در گفتگو با مهر از رونق تولید لوازم خانگی با همکاری برندهای معتبر دنیا در ایران خبرداد و گفت: بر اساس توافقات صورت گرفته، قرار است برند معروف ایتالیایی ایندزیت با مشارکت با تولیدکنندگان ایرانی، تولیدات با کیفیت را روانه بازار ایران کند.

رئیس اتحادیه کشوری لوازم خانگی افزود: علاوه بر این، کره ای ها نیز تمایل زیادی به تولید مشترک با تولیدکنندگان لوازم خانگی ایرانی دارند که بر این اساس، ال جی نیز در پی انعقاد قراردادهای ساخت کارخانه و خط تولید با ایران است.

وی تصریح کرد: این دو تولیدکننده معروف دنیا بر این باورند که بازار ایران می تواند مزیت مناسبی برای آنها باشد، چراکه علاوه بر تامین نیاز داخلی، می توانند محصولات خود را نیز به بازارهای خاورمیانه ارسال کنند.

به گفته طحان پور، با ورود این سرمایه گذاران و تولید در داخل کشور، قیمت محصولات خانگی افزایش نخواهد یافت.

کد مطلب 2220640

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها