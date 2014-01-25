حاکمیت یاد شهدا ملزوم حاکمیت امید در جامعه/ مدل ایستادگی ایران به خارج از مرزها صادر شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید جلیلی جمعه شب در گردهمایی رزمندگان جعفر الطیار در مسجد اعظم اهواز اظهار کرد: نباید به اهواز و خوزستان به عنوان یک شهر یا استان نگاه کنیم بلکه این منطقه یادآور خاطرات فراوانی از آن روزهای تلخ و شیرین هشت سال دفاع مقدس است.



وی افزود: خوزستان برای ما یک مکتب است. بسیاری از دوستان ما که در اینجا به شهادت رسیده اند میعاد گاهشان خوزستان بود. خوزستان یک کاروانسرای بهشت بود و همه خانواده شهدا افتخارشان این است که فرزندشان در خوزستان شهید شده اند.



عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: خوزستان یک ایران کوچک است که در جای جای آن برای حفظ ارزشها و آرمانهای انقلاب اسلامی و امام خمینی(ره) شهدای زیادی تقدیم انقلاب و کشور شد به همین دلیل حضور در این سرزمین مقدس در جمع این یادگاران جبهه یک افتخار است.



جلیلی با اشاره به برگزاری گردهمایی رزمندگان جعفر الطیار عنوان کرد: اگر این همایشها برای شهدا برگزار می شود باید از خود سئوال کرد که آیا این مراسمات چه پیامی برای ما دارند. هر شهیدی که به شهادت می رسد فورا این پیام به ذهن ما خطور می کند که «ولاتحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیا عند ربهم یرزقون».



وی ادامه داد: شهدا با نثار خونشان در راه انقلاب و اسلام دو پیام اساسی را برای ما به یادگار گذاشتند. اول اینکه نباید نگران و نا امید شویم و دوم اینکه نباید در برابر دشمنان ترسید. این دو پیام بسیار مهم هستند.



جلیلی اظهار کرد: یک سئوال اساسی که امروز بسیار مهم است این است که اگر ملتی می خواهد آرمان و اندیشه خود را بر ملتش حاکم کند و آن را محقق کند شرط آن چیست؟ طبیعی است که در پاسخ این سئوال باید مردم در محقق کردن این هدف همراه باشند زیرا بدون همراهی مردم و ملت نمی شود به هدف رسید و همانگونه که ملت شجاع ما در هشت سال دفاع مقدس حضور را به جهانیان نشان داد د به همه ثابت کرد که پای آرمان ها و اندیشه های اسلام ناب ایستاده و هرگز از آنها دست نمی کشد.



عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه دشمنان فهمیده اند تا این ملت هوشیار است نمی توان آنها را شکست داد، گفت: امروز دشمن با ایجاد نگرانی و نا امیدی و ترس می خواهد صفوف یکپارچه ملت را از بین ببرد به همین دلیل ما باید با امید و شجاعت همانند شهدا این راه را پیش ببریم و اهداف دشمنان را ناکام بگذاریم.



جلیلی افزود: امروزه ملت ایران با ایستادگی ثابت کرد که در همه عرصه ها پیروز است و با شجاعت و باور و امید این راه را ادامه خواهد داد. مدل ایستادگی ملت ایران نه فقط در داخل ایران بلکه در خارج از ایران هم صادر شده شده و پیروزی حزب الله لبنان در جنگ 33 روزه این را ثابت کرد.



وی عنوان کرد: دشمن امروزه با حربه القای یاس و نا امیدی به ملت ایران وارد شده زیرا می داند که اگر ما در عرصه ای موفق شده ایم عنصر ایمان و امید بوده که ما را در مقابل آنان پیروز گردانده است و پیام مهم شهدا ایمان و امید است که نقطه مقابل دشمن است. دشمنان فهمیده اند که خط مقابل آنان شهدا هستند به همین دلیل در صدد از بین بردن یاد و خاطره شهدا هستند. این گردهمایی ها خود خط مقابل دشمن و باعث برهم زدن نقشهای دشمنان است.



جلیلی ادامه داد: اگر امروز می خواهیم امید و نشاط را در جامعه حاکم سازیم باید یاد شهدا را در جامعه حاکم سازیم. امروزه دشمن با ملتی روبرو است که خود اهل ایمان و امید است و از تحریم ها و فشارها نمی هراسد.



نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای امنیت ملی با اشاره به جایگاه بالای خوزستان در کشور عنوان کرد: خوزستان با این منابع مالی و معنوی باید امروز در همه عرصه ها به خصوص عرصه فرهنگ و اقتصاد پیشگام باشد و همانند سالهای دفاع مقدس حماسه ساز باشد.

