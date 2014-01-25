پیروزی بسکتبال شهرداری تبریز برابر مس کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهاردهم لیگ دسته اول بسکتبال باشگاه های کشور عصر امروز جمعه با انجام شش دیدار در شهرهای مختلف سپری شد که در یکی از بازی های مهم، تیم شهرداری تبریز موفق شد با نتیجه 93 بر 66 تیم مس کرمان را از پیش رو بردارد.

در این دیدار که در سالن شهید صمد اقدمی تبریز برگزار شد، تیم شهرداری در طول هر چهار کوارتر بازی برتری نسبت به حریف خود انجام داد و در نهایت موفق شد این پیروزی خانگی را به جمع بردهای قبلی خود اضافه کند. شهرداری پیش از این هفت پیروزی در فصل جاری تجربه کرده بود اما هشتمین برد این تیم یکی از پرگل ترین بازی هایش در این فصل بود.

در این بازی بهزاد افرادی سرمربی تیم شهرداری تبریز در کوارتر دوم سعی داشت که از بازیکنان جوان تیمش نیز استفاده کند اما تغییر هر پنج بازیکن در این کوارتر سبب شد تا نیمه دوم بازی با فاصله امتیازی کمتری آغاز شود. در ادامه اما افرادی از بازیکنان فیکس و اصلی خود تا پایان بهره برد و توانست که تیم مس کرمان را در تبریز زمین گیر کند.

این دیدار که در نهایت با اختلاف 27 امتیازی به سود شهرداری تمام شد، در لحظاتی از بازی حتی با اختلاف امتیاز بیشتری نیز به سود تیم تبریزی در جریان بود.

تیم شهرداری تبریز با این پیروزی 22 امتیازی شد تا با توجه به برد تیم شیمی در سلف تهران برابر تیم مانیزان کرمانشاه در رده چهارم باقی بماند.