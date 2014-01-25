توقف شهرداری تبریز مقابل کارون اهواز/ شاگردان پاشازاده صدرنشین ماندند

به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهاردهم رقابت های فوتبال لیگ دسته دوم باشگاه های کشور عصر امروز جمعه با انجام چند دیدار در شهرهای مختلف سپری شد که در یکی از بازی های مهم تیم شهرداری تبریز در خانه برابر تیم کارون اهواز تن به تساوی بدون گل داد.

در این بازی که در زمین چمن اختصاصی شهرداری تبریز به انجام رسید، تلاش دو تیم در طول 90 دقیقه بی حاصل ماند تا شاگردان مهدی پاشازاده دو امتیاز حساس و مهم را از دست بدهند.

با این حال تیم شهرداری تبریز به رغم توقف خانگی برابر تیم رده دهمی کارون اهواز و با توجه به شکست ملی حفاری همچنان با 27 امتیاز در صدر جدول گروه دوم باقی ماند.

در یکی دیگر از بازی ها که نتیجه آن برای تیم شهرداری تبریز اهمیت داشت، اتکا گرگان با پیروزی مقتدرانه برابر پیام صنعت آمل به یک قدمی صدر رسید تا یکی از تعقیب کنندگان اصلی شاگردان مهدی پاشازاده باشد.