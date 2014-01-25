محور فعالیت های اقتصادی گیلان کشاورزی است

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر عاشوری شامگاه جمعه در جمع مردم شهرستان فومن افزود: عمده ترین تولیدات باغی و زراعی استان شامل برنج، چای، بادام زمینی، زیتون، فندق، گوجه سبز، گردو، مرکبات و غیره است.

وی همچنین اظهارداشت: جنگل های استان از تنوع گونه ای بسیار خوبی برخوردار بوده و در واقع یکی از مهمترین و با ارزش ترین جنگل های تجاری و صنعتی کشور به شمار می آید.

عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی گفت: گونه های با ارزشی همچون بلند مازو، راش، توسکا، افرا، ملج، نمدار، ممرز و غیره در این جنگل ها وجود دارند که از نظر زیست محیطی و اقتصادی دارای اهمیت فراوان هستند.

وی افزود: گیلان به دلیل داشتن شرایط مناسب آب و هوایی برای کشت نباتات علوفه ای، پس چر مزارع کشاورزی قابل مصرف در تغذیه دام و برخورداری از مراتع وسیع و مستعد، از موقعیت مناسبی برای پرورش انواع دام بهره مند است.

عاشوری اظهارداشت: علاوه بر این وجود شمار زیاد فارغ التحصیلان رشته های دامپروری و دامپزشکی، دانشکده علوم دامی، تعاونی های دامداری مزیت های خاصی از قبیل همجواری با کشورهای آسیای میانه، فاصله کم با مراکز عمده مصرف زمینه مساعدی را برای توسعه و گسترش دامپروری در منطقه فراهم آورده است.