ساخت دو اسکله کانتینری در فاز اول جزیره نگین/ لزوم ایجاد جاده دسترسی به جزیره نگین

به گزارش خبرنگار مهر، فتح‌الله خوشبختی عصر جمعه در نشست بررسی وضعیت جزیره نگین بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر دارای بیش از 700 کیلومتر مرز دریایی است که داشتن این میزان دریا، موقعیت بسیار خوبی برای حمل و نقل دریایی در استان بوشهر ایجاد کرده است.

وی با اشاره به وجود 17 پست اسکله در بندر بوشهر، بیان داشت: ظرفیت تخلیه و بارگیری استان بوشهر در حال حاضر پنج میلیون تن در سال است که نقشی بسیار مهم در عرصه تجارت کشور دارد.

سرپرست بنادر و دریانوردی استان بوشهر اضافه کرد: سه درصد تخلیه و بارگیری کالای کشور در بندر بوشهر انجام می‌شود و این در حالی است که میزان تخلیه و بارگیری ایران معادل 3.5 درصد کل تخلیه و بارگیری در کشورهای حوزه خلیج فارس است.

وی الحاق جزیره نگین به بندر بوشهر را ضروری دانست و ادامه داد: اجرای طرح الحاق جزیره نگینی به بندر بوشهر نقش بسیار مهمی در توسعه بندر بوشهر و همچنین رونق اقتصادی بوشهر دارد.

مساحت 420 هکتاری جزیره نگین/ لزوم ایجاد جاده دسترسی

خوشبختی به مساحت 420 هکتاری جزیره نگین اشاره کرد و افزود: ایجاد جاده دسترسی به جزیره نگین از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و تحول بسیار بزرگی در عرصه تجارت استان بوشهر ایجاد خواهد کرد.

وی با اشاره به ساخت دو اسکله کانتینری با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در فاز اول جزیره نگین، خاطرنشان ساخت: اجرای فاز نخست جزیره نگین، میزان تخلیه و بارگیری را سالانه 1.5 میلیون تی‌ای‌یو کانتینر افزایش می‌دهد.

سرپرست بنادر و دریانوردی استان بوشهر به تبعات مثبت ساخت راه دسترسی به جزیره نگین اشاره کرد و افزود: در حال حاضر روزانه 760 کامیون و تریلر وارد بندر بوشهر می‌شوند که باعث ایجاد ترافیک می شوند و آلودگی را برای شهر بوشهر دارند.