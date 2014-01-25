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۵ بهمن ۱۳۹۲، ۷:۱۱

خوشبختی خبر داد:

ساخت دو اسکله کانتینری در فاز اول جزیره نگین/ لزوم ایجاد جاده دسترسی به جزیره نگین

ساخت دو اسکله کانتینری در فاز اول جزیره نگین/ لزوم ایجاد جاده دسترسی به جزیره نگین

بوشهر - خبرگزاری مهر: سرپرست بنادر و دریانوردی استان بوشهر از ساخت دو اسکله کانتینری با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در فاز اول جزیره نگین خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فتح‌الله خوشبختی عصر جمعه در نشست بررسی وضعیت جزیره نگین بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر دارای بیش از 700 کیلومتر مرز دریایی است که داشتن این میزان دریا، موقعیت بسیار خوبی برای حمل و نقل دریایی در استان بوشهر ایجاد کرده است.

وی با اشاره به وجود 17 پست اسکله در بندر بوشهر، بیان داشت: ظرفیت تخلیه و بارگیری استان بوشهر در حال حاضر پنج میلیون تن در سال است که نقشی بسیار مهم در عرصه تجارت کشور دارد.

سرپرست بنادر و دریانوردی استان بوشهر اضافه کرد: سه درصد تخلیه و بارگیری کالای کشور در بندر بوشهر انجام می‌شود و این در حالی است که میزان تخلیه و بارگیری ایران معادل 3.5 درصد کل تخلیه و بارگیری در کشورهای حوزه خلیج فارس است.

وی الحاق جزیره نگین به بندر بوشهر را ضروری دانست و ادامه داد: اجرای طرح الحاق جزیره نگینی به بندر بوشهر نقش بسیار مهمی در توسعه بندر بوشهر و همچنین رونق اقتصادی بوشهر دارد.

مساحت 420 هکتاری جزیره نگین/ لزوم ایجاد جاده دسترسی

خوشبختی به مساحت 420 هکتاری جزیره نگین اشاره کرد و افزود: ایجاد جاده دسترسی به جزیره نگین از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و تحول بسیار بزرگی در عرصه تجارت استان بوشهر ایجاد خواهد کرد.

وی با اشاره به ساخت دو اسکله کانتینری با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در فاز اول جزیره نگین، خاطرنشان ساخت: اجرای فاز نخست جزیره نگین، میزان تخلیه و بارگیری را سالانه 1.5 میلیون تی‌ای‌یو کانتینر افزایش می‌دهد.

سرپرست بنادر و دریانوردی استان بوشهر به تبعات مثبت ساخت راه دسترسی به جزیره نگین اشاره کرد و افزود: در حال حاضر روزانه 760 کامیون و تریلر وارد بندر بوشهر می‌شوند که باعث ایجاد ترافیک می شوند و آلودگی را برای شهر بوشهر دارند.

کد مطلب 2220662

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