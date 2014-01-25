دکتر محمدرضا دوستی، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به هزینههای بالای استفاده از اینترنت در کشور افزود: از آنجایی که اینترنت مورد نیاز کشور از طریق سیستمهای خارجی تهیه میشود هزینههای تامین اینترنت در کشور بالا است.
رئیس پارک علم و فناوری خراسان جنوبی از طراحی و ساخت سامانهای برای دسترسی به اینترنت در این پارک خبر داد و اظهار داشت: با اجرای پروژه تحقیقاتی پژوهشگران پارک علم و فناوری خراسان جنوبی دستگاه و سامانهای را با عنوان "کش سرور" در این زمینه ابداع کردند.
وی ادامه داد: سامانه طراحی شده قادر است مقدار مصرف فضای مورد نیاز اینترنت کشور را به شدت کاهش دهد و از این طریق میتوان هزینههای استفاده از اینترنت را کاهش داد ضمن آنکه موجب تقلیل پهنای باند اینترنت خواهد شد.
دوستی با اشاره به جزئیات این سامانه خاطر نشان کرد: این سامانه به صورت یک مخزن عمل میکند. به این صورت که این مخزن اطلاعات زیادی را در زمان خاص جذب و در خودش نگهداری میکند و در زمان استفاده به سرعت در اختیار کاربر قرار میدهد.
وی به بیان مزایای استفاده از این سامانه پرداخت و یادآور شد: استفاده از این سامانه باعث میشود که در زمان کمتر فضای بیشتری از اینترنت را مورد استفاده قرار دهیم و اطلاعات زیادی را ذخیره کنیم.
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