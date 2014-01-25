تور گسترده مشکلات برای صیادان سیستان و بلوچستان/ ملوانان بیگانه سکان دار لنج های ایرانی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، 70 درصد صید در بنادر استان سیستان بلوچستان را ماهيان صنعتي از جمله تون ماهيان، هوور مسقطي، گيدر و هوور معمولي تشکیل می دهد که نیمی از آن در 28 كارخانه صنايع غذايي شهرك صنعتي چابهار، پسابندر و بريس به كنسرو تبديل مي شود.

گفتنی است 30 درصد صيد صيادان استان را ماهيان تجاري شامل شيرماهي، ميش ماهي، شوريده و حلوا سياه است كه به صورت تازه در خودروهاي مخصوص به استان هاي تهران، شيراز، كرمان و خراسان هاي رضوي ، شمالي و جنوبي ارسال مي شود.

صنعت بزرگ شیلات با اشتغال 25 هزار صیاد در سیستان و بلوچستان که بخش اصلی درآمد و معیشت خانواده های این نواحی را به خود گره زده است مشکلاتی نیز بر سر راه صیادان قرار داده است که تعدادی از آنها در گفتگو با مهر خواستار چاره جویی و توجه ویژه مسئولان به این مشکلات شدند.

اسکله تیس به گل نشسته است

رییس هیئت مدیره یکی از تعاونی های صیادی در این رابطه گفت: به دلیل قرار گرفتن اسکله صیادی تیس در منطقه آزاد تجاری و صنعتی چابهار لذا این سازمان تا کنون توجهی به رفع نیازهای صیادان نداشته و به دلیل این بی توجهی در طی سال های گذشته اسکله صیادی تیس به گل نشسته است.

محمد امیری در گفتگو با مهر اظهار داشت: به دلیل عدم لایروبی این اسکله تعداد 60 لنج که در این اسکله فعالیت داشتند مجبور به ترک این منطقه شده و به اسکله های مجاور در بندر" رمین" عزیمت کردند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه روستای تیس یک روستای تاریخی و گردشگری است اما از آسفالت و جاده مناسب برخوردار نیست و با توجه به اینکه در این روستا کشاورزی و دامپروری وجود ندارد لذا تنها راه ارتزاق مردم به دریا ختم می شود.

کشتی هایی که دریا را می روبند

یکی دیگر از صیادان منطقه نیز با بیان اینکه مسئولان باید هر چه زودتر در خصوص کشتی های استان های مجاور فکری بردارند گفت: کشتی های ترال و یا همان صید صنعتی از استان های هرمزگان، بوشهر و خوزستان برای صید از ابتدای خرداد ماه همه ساله به مدت 4 ماه به این منطقه می آیند که باعث تخریب دریا و از بین رفتن ماهی ها و محیط زیست می شوند.

خدانظر جدگال افزود: این کشتی ها همه دریا را تخریب می کنند و با وجود اینکه در مجوزهای آنها قید شده تا فاصله 8 مایلی صید کنند ولی تا فاصله 3 مایلی نسبت به صید اقدام می کنند.

دزدان دریایی صیادان را فراری می دهند

مالک یکی از لنج های صیادی نیز در این رابطه گفت: تعدادی از لنج ها که برای دسترسی به منابع صید در آب های آزاد به سومالی می روند متاسفانه در دام دزدان دریایی می افتند و زندگی خود را از دست می دهند.

افشار در گفتگو با مهر اظهار داشت: خواسته صیادان حضور یک کشتی مسلح در دریا است که از لنج ها محافظت کند.

وی ادامه داد: مسلح کردن صیادان برای مقابله با دزدان دریایی تاثیری زیادی نخواهد داشت زیرا امکان دارد یک درگیری کوچک به قیمت جان صیادان تمام شود.

صیدی که خوراک دلالان می شود

عبدالواحد دوستینی نیز از دیگر صیادان منطقه چابهاردر گفتگو با مهر اظهار داشت: شیلات وظیفه دارد تا با بازاریابی و کوتاه کردن دست واسطه ها به صیادان کمک نماید.

وی گفت: در حال حاضردسترنج صیادان با قیمت ناچیزی خریداری می شود و سود آن به جیب دلالان ماهی می رود.

دوستینی گفت: بسیاری از صیادان به جایگاه هایی ورود پیدا می کنند که از آن به عنوان ذخایر آبهای جهانی یاد می شود و به منظور جلوگیری از آسیب رسیدن به این ذخایر اجازه صید داده نمی شود.

وی گفت: تمامی صیادان در این منطقه به روش انتظاری صید می کنند که این نوع صید از بازار و کیفیت مناسبی برخوردار نیست و لذا در این راستا شیلات باید در صدد تغییر روش صید جدید و فراهم سازی امکانات و آموزش لازم اقدام کند.

ملوانان بیگانه سکان دار لنچ های ایرانی

جدگال ملوان یکی از لنچ های صیادی نیز در گفتگو با مهر با بیان اینکه سکان بسیاری از لنچ های ایرانی در دست ملوانان بیگانه و خارجی قرار دارد افزود: ملوانان زیادی از کشورهای افغانستان و پاکستان در این منطقه اشتغال به کار دارند و نبود ملوان متخصص و بومی یکی دیگر از مشکلات پیش روی جامعه صیادی است که دولت باید با برنامه ریزی لازم و تربیت نیروی انسانی این کمبود را برطرف نماید.

وی افزود: به دلیل تهدید هایی که از طرف دزدان دریایی در صید آب هاب دور وجود دارد همچنین از زمانی که یارانه ها به صورت نقدی پرداخت می شود بسیاری از کارگران ایرانی رغبتی برای کار بر روی لنج ها نشان نداده و لذا شناور های صیادی با نصف ظرفیت به دریا عزیمت می کنند.

وی افزود: از طرفی بکارگیری اتباع بیگانه و خارجی ممنوعیت ها و مشکلاتی را برای صیادان به همراه دارد که خود داستانی مفصل است.

نیاز به تغییر نگاه

مدیر عامل یکی از تعاونی های صیادی نیز با بیان اینکه باید دیدگاه دولت نسبت به صیادان و لنج داران تغییر کند گفت: در حال حاضر برخی از دستگاه های اجرایی، لنج داران را عامل قاچاق سوخت می دانند در صورتیکه هیچ شخصی یک میلیارد تومان برای خرید لنج هزینه نمی کند که بر روی دریا به کار قاچاق سوخت مشغول شود.

امیدی در گفتگو با مهر اظهرداشت: روغن، سوخت، مواد غذایی، وسایل صید و هزینه های جاری صیادان به دلیل تورم بسیار افزایش یافته است ولی قیمت ماهی نسبت به گرانی این نهاده ها افزایش قابل توجهی نداشته است و از همین رو صیادان با مشکل جدی در تامین معاش و هزینه های صید مواجه هستند.

وی با بیان اینکه هیچ بسته حمایتی برای جامعه صیادی در نظر گرفته نشده افزود: صدور مجوز و به آب اندازی بیش از اندازه کشتی های فایبر گلاس یکی دیگر از مشکلات پیش روی جامعه صیادی است.

وی ادامه داد: این لنج ها بدون مطالعه و با کمک تسهیلات بانکی ساخته شد که متاسفانه توفیقی در صید نیز نداشتند و علاوه بر غرق شدن تعدادی از آنها عده باقی مانده نیز در پرداخت اقساط خود ناتوان مانده اند.

وی ادامه داد: صنعت صید و صیادی تاثیر زیادی بر اشتغالزایی و یا بیکاری جوانان دارد و از این رو دولت باید چاره ای اساسی برای حمایت از لنچ داران داشته باشد.

تعهدات شکننده شرکت های بیمه

موسی بارانی مالک لنج ابوالفضل نیز که دو سال پیش توسط دزدان دریایی ربوده شد در این رابطه گفت: این لنچ به سرپرستی برادرم غلام بارانی پس از صید حدود دو تن ماهی توسط دزدان دریایی ربوده شد و مدتها در اسارات دزدان دریایی بود.

وی افزود: دزدان دریایی سومالیایی نه تنها خسارات زیادی به این شناور وارد کردند بلکه 2 تن ماهی حاصل دسترنج صیادان، را نیز نابود کردند.

بارانی گفت: پس از بازگشت به کنارک و دستگیری و تحویل شش دزد دریایی، برای درخواست خسارات وارده ناشی از تیراندازی های دزدان دریایی به بدنه لنج، به شرکت بیمه مراجعه کردیم اما اظهار داشتند اگر لنج غرق شده بود حق بیمه تعلق می گرفت ولی هزینه ای بابت خسارت پرداخت نمی شود.

مشکلات صیادان حل می شود

در این رابطه مدیر کل جدید شیلات سیستان و بلوچستان اظهار داشت: سفر مشاور عالی رییس جمهور و همچنین بازدید استاندار از ظرفیت های شیلاتی در جنوب استان بسیار امید بخش و دارای امتیازات بسیار حائز اهمیتی برای صیادان بود.

محسن علی گلشنی در گفتگو با مهر اظهار داشت: تمامی مشکلات مطروحه در نشستی با حضوراستاندار محترم و همچنین مشاور رییس جمهور مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و در این راستا تصمیمات مهمی اتخاذ شد.

وی افزود: طبق تفاهمنامه ای که در این رابطه با حضور مشاور رییس جمهور و استاندار سیستان و بلوچستان به امضا رسید مقرر شد تا اسکله تیس با پرداخت 50 درصد هزینه از طرف استانداری و مشارکت 50 درصدی منطقه آزاد لایروبی و فعالیت ان از سر گرفته شود.

وی افزود: به دلیل اینکه این اسکله صیادی در اراضی منطقه آزاد واقع شده است لذا پیش از این امکان لایروبی و سرمایه گذاری توسط سازمان شیلات از نظر قانونی امکان پذیر نبود.

گلشنی همچنین از برخورد با کشتی های صید ترال در صورت تخطی از حد قانونی و صید تعیین شده خبر داد و گفت: همزمان با آغاز فصل صید بر روی این شناور ها نسبت به استقرار ناظر اقدام و اجازه تخطی به آنها داده نخواهد شد.

روش های صید تغییر خواهد کرد

مدیر کل شیلات سیستان و بلوچستان همچنین از عزم این سازمان برای تغییر روش صید و افزایش کیفیت صید خبر داد و گفت: از آنجا که تمامی صیادان این منطقه و حتی کشور های حوزه خلیج فارس به صورت روش انتظاری صید می کنند لذا این روش به دلیل کیفیت معمولی از بازار بسیار خوبی در دنیا برخوردار نیست.

وی با بیان اینکه سازمان شیلات به صورت پایلوت با استفاده از چندین شناور در حال بررسی و ارزیابی صید به روش محاصره ای است افزود: برای تغییر صید به این روش می بایست تغییراتی در کلاس لنچ های موجود انجام شود.

گلشنی روش صید با نام طناب رشته ای را (لانگ لاینر) به عنوان بهترین نوع روش صید عنوان کرد و گفت: این روش به دلیل زمان بری و هزینه بر بودن و نیاز به تجهیزات هنوز عملی نشده است اما برای ترویج این نوع صید در قالب طرح های سرمایه گذاری به دنبال مراحل اجرایی هستیم.

وی گفت: ماهی های صید شده در این روش که به صورت طعمه گذاری صید می شود در دنیا تا 15 برابر قیمت صید های معمولی ارزش گذاری می شود.

مشکلی به نام سوخت و بیمه وجود ندارد

گلشنی همچنین یادآور شد: شناور هایی که دارای پروانه آی- او-تی –سی (iotc) از سازمان بنادر و دریانوری به عنوان متولی تردد شناور ها در دریا باشند هیچ مشکلی بابت دریافت سوخت و یا حق بیمه و دریافت خسارات احتمالی از شرکت های بیمه گذار ندارند.

وی افزود: این پروانه با عنوان آب های تحت مدیریت کمیته تن ماهیان اقیانوس هند شرکت های بیمه را در صورت هر گونه اتفاق احتمالی ملزم به پرداخت خسارت می کند.

ملوانان خارجی شناسنامه دار می شوند

گلشنی ابراز داشت: به منظور ساماندهی و نظارت و همچنین ارایه خدمات بهتر مطلوب، ملوانان خارجی و شاغل بر روی لنج های ایرانی ملزم به دریافت شناسنامه اشتغال خواهند شد.

وی افزود: یکی از مفاد تفاهمنامه اخیر که با حضور استاندار و مشاور عالی رییس جمهور به آن اشاره شده است امر آموزش نیروهای بومی و تربیت ملوان برای افق های بلند مدت است.

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گزارش: بابک رحیمیان