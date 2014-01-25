عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

- وزارت خارجه مصر، ربوده شدن سفیر این کشور در لیبی را تکذیب کرد. یک رسانه عربی اعلام کرده بود که افراد مسلح، سفیر مصر در طرابلس را ربوده اند.

- رسانه ها از موافقت هیئت رسمی سوریه و هیئت مخالفان درباره رساندن کمک های بشردوستانه به حمص به توافق رسیدند.

- وزارت بهداشت مصر از کشته شدن 14 نفر در مناطق مختلف این کشور خبر داد.

- گروه موسوم به انصاربیت المقدس وابسته به القاعده از مصری ها خواست روز شنبه در خانه هایشان باقی بمانند تا در امنیت باشند.

- سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه، بحران سوریه را با همتای آلمانی خود بررسی کرد.

- دو نفر در حملات افراد مسلح ناشناس در شمال عراق، کشته شدند.

- - وزیر خارجه انگلیس از تعلیق غنی سازی اورانیوم در ایران استقبال کرد.

- در پی کشته شدن 28 زائر پاکستانی(که از ایران برمی گشتند)، اسلام آباد حرکت اتوبوسهای حامل زائران به ایران را به دلایل امنیتی به حالت تعلیق درآورد.

- یک رسانه آمریکایی اعلام کرد زمان اعلام شکست مفتضحانه اوباما در سوریه فرا رسیده است.

- پایتخت لیبی شاهد تظاهرات مردمی در محکومیت ازهم گسیختگی اوضاع امنیتی در کشور بود.

- وزیر خارجه لبنان تاکید کرد درخواست برای کناره گیری بشار اسد به حل بحران سوریه کمکی نخواهد کرد.

- رئیس جمهوری سودان جنویب از شورشیان خواست به آتش بس احترام بگذارند.

- اخضرالابراهیمی توانست دو طرف درگیر در سوریه را به جلسه مشترک در روز شنبه متقاعد کند.

- فرماندهی عملیات الانبار، 10 روز برای سرکوب افراد مسلح در فلوجه مهلت داد.