تصميمات جديد سازمان ليگ تكواندوي كشور اعلام شد

به گزارش خبرگزاري" مهر" وبراساس اعلام روابط عمومي فدراسيون تكواندو تيمهاي قهرمان هررده ليگ ازپرداخت وروديه شركت درليگ سال بعد معاف شده وبه تيمهاي نايب قهرماني وسوم نيزبه ترتيب پنجاه و بيست وپنج درصد تخفيف داده خواهد شد.

تيمهاي قهرمان ونايب قهرمان ليگ برتردراولين دوره رقابتهاي قهرماني باشگاههاي آسيا كه به ميزباني كشورمان برگزارمي شود، شركت خواهند كرد ودردوره هايي كه مسابقات درسايركشورها برگزارخواهد شد، قهرمان ليگ با مساعدت فدراسيون به ميزان50 درصد هزينه ها اعزام خواهد شد.

تيم منتخب ليگ نقش جهان با هزينه كامل فدراسيون وتيمهاي منتخب آينده سازان و نونهالان با كمك فدراسيون درانجام اموراداري وهمچنين هزينه ها به ميزان 50 درصد تركيب ذيل به تورنمنت بين المللي اعزام خواهد شد وتركيب اين تيمها به شرح ذيل انتخاب مي شود:

الف: تيم قهرمان ليگ 3 مبارز ويك مربي

ب: تيم نايب قهرمان ليگ 2 مبارز

ج: تيم سوم ليگ يك مبارز

د: سايرمبارزين ازميان پرامتيازترين، فني ترين وبهترين مبارزين ليگ توسط سازمان ليگ انتخاب خواهند شد.

ه: بهترين مربي، سرپرست، داور ومديران باشگاههاي تيم قهرمان به همراه تيمهاي فوق اعزام خواهند شد.