۵ بهمن ۱۳۹۲، ۹:۰۴

در ایام دهه فجر/

72 برنامه قرآنی در سیستان و بلوچستان به اجرا در می آید

زاهدان - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان گفت: به مناسبت دهه فجر تعداد 72 برنامه قرآنی در سراسر استان به مرحله اجرا در خواهد آمد.

محسن ارباب افضلی در گفتگو با مهر اظهار داشت: به منظور هر چه باشکوه تر برگزاری دهه فجر نسبت به تشکیل کمیته هیئت های مذهبی و کانون های اسلامی و همچنین کمیته قرآنی در این اداره کل تبلیغات اسلامی اقدام شده است.

وی با بیان اینکه مراسم و جشن های متعدد و متنوعی با حضور اقشار مختلف مردم اعم از شیعه و سنی در مساجد و هیئت های مذهبی در این ایام دنبال خواهد شد افزود: تعداد 72 برنامه مذهبی نیز در کمیته قرآنی این سازمان تدارک و پیش بینی شده است.

وی ادامه داد: برپایی جشنواره قرآنی کودک،نوجوان و خانواده، برگزاری نمایشگاه پژوهش های قرآنی و کتابت سوره فجر از مهمترین این برنامه ها در دهه فجر امسال است.

افضلی بیان داشت: همچنین برگزاری رقابت های قرآنی و ختم قرآن کریم، برپایی کارگاه های سبک زندگی، برگزاری گفتمان های دینی و تکریم از پژو هشگران قرآنی از جمله برنامه های تدارک دیده شده در این ایام فرخنده است.

وی همچنین اهدای کتاب و نرم افزارهای قرآنی و برپایی ایستگاه های تصحیح قرائت نماز را از دیگر برنامه های پیش بینی شده در این ایام عنوان کرد.

