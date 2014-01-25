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۵ بهمن ۱۳۹۲، ۹:۱۵

کوفی عنان:

ایران در برقراری ثبات در خاورمیانه نقش اساسی دارد/ فرصت توافق با ایران را از دست ندهید

ایران در برقراری ثبات در خاورمیانه نقش اساسی دارد/ فرصت توافق با ایران را از دست ندهید

دبیرکل سابق سازمان ملل متحد در حاشیه نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس تاکید کرد ایران در برقراری ثبات در خاورمیانه نقش اساسی دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کوفی عنان دبیر کل سابق سازمان ملل متحد شب گذشته اظهار داشت: ایران نقش اساسی در برقراری ثبات در خاورمیانه دارد.

وی که در حاشیه نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس با خبرنگاران گفتگو می کرد افزود: اگر ما خواهان صلح و ثبات در خاورمیانه هستیم ضروری است که ایران نقش طبیعی خود را در منطقه ایفا کند.

کوفی عنان همچنین از اعضای کنگره آمریکا خواست فرصت توافق دیپلماتیک با ایران را از دست ندهند.

خاطرنشان می شود بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد هفته گذشته از ایران برای شرکت در نشست ژنو 2 برای حل بحران سوریه دعوت به عمل آورد، اما پس از گذشت چند ساعت دعوت خود را پس گرفت. این اقدام با مخالفت بسیاری در سطح منطقه و جهان روبرو شد.

 

کد مطلب 2220709

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