کتاب معرفی اردبیل از منظر جهانگردان منتشر می شود

یحیی عسگری نمین در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: این کتب با عنوان " اردبیل در سفرنامه های مستشرقین، فرازهایی از زندگی نامه جهانگردان اروپا" نظرات و مشاهدات 20 جهانگرد در 400 صفحه است.

وی با بیان اینکه چاپ این کتاب به دلیل گرانی نیازمند حمایت دستگاه ها است، اضافه کرد: این کتاب مجموعه گردآوری شده است که انتشار آن می تواند بخشهایی از تاریخ اردبیل را اطلاع رسانی کند.

پژوهشگر تاریخ نمین در خصوص آثار چاپ شده خود اضافه کرد: آشنایی با مشاهیر نمین، قلعه های آذربایجان و گیلان در آیینه تاریخ به ضمیمه تاریخ قلعه شیندان نمین، نمین چایی با همکاری اکبر اسدی در قالب گردآوری منظومه سید ناصرالدین مبصری نمین و گزیده اشعار سید مسعود اسبقی نمین از جمله کتب چاپ شده است.

عسگری نمین با بیان اینکه ادبیات شعر و داستان نمین از غنای ویژه ای برخوردار است، تصریح کرد: کتاب معرفی مشاهیر و اندیشمندان نمین شامل 110 نفر در 380 صفحه آماده چاپ بوده و برای اولین بار از اسنادی که تاکنون منتشر نشده، بهره گرفته است.

وی افزود: همچنین با هدف معرفی تاریخ نمین کتاب نمین در ادوار تاریخ با نگاهی به تاریخ آدربایجان در مراحل پایانی تدوین است.