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۵ بهمن ۱۳۹۲، ۹:۲۵

عسگری نمین به مهر خبر داد:

کتاب معرفی اردبیل از منظر جهانگردان منتشر می شود

کتاب معرفی اردبیل از منظر جهانگردان منتشر می شود

اردبیل – خبرگزاری مهر: نویسنده اردبیلی از چاپ کتابی با محور معرفی اردبیل از منظر جهانگردان سفر کرده به این شهر در آینده نزدیک خبر داد.

یحیی عسگری نمین در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: این کتب با عنوان " اردبیل در سفرنامه های مستشرقین، فرازهایی از زندگی نامه جهانگردان اروپا"  نظرات و مشاهدات 20 جهانگرد در 400 صفحه است.

وی با بیان اینکه چاپ این کتاب به دلیل گرانی نیازمند حمایت دستگاه ها است، اضافه کرد: این کتاب مجموعه گردآوری شده است که انتشار آن می تواند بخشهایی از تاریخ اردبیل را اطلاع رسانی کند.

پژوهشگر تاریخ نمین  در خصوص آثار چاپ شده خود اضافه کرد: آشنایی با مشاهیر نمین، قلعه های آذربایجان و گیلان در آیینه تاریخ به ضمیمه تاریخ قلعه شیندان نمین، نمین چایی با همکاری اکبر اسدی در قالب گردآوری منظومه سید ناصرالدین مبصری نمین و گزیده اشعار سید مسعود اسبقی نمین از جمله کتب چاپ شده است.

عسگری نمین با بیان اینکه ادبیات شعر و داستان نمین از غنای ویژه ای برخوردار است، تصریح کرد: کتاب معرفی مشاهیر و اندیشمندان نمین شامل 110 نفر در 380 صفحه آماده چاپ بوده و برای اولین بار از اسنادی که تاکنون منتشر نشده، بهره گرفته است.

وی افزود: همچنین با هدف معرفی تاریخ نمین  کتاب نمین در ادوار تاریخ با نگاهی به تاریخ آدربایجان در مراحل پایانی تدوین است.

کد مطلب 2220715

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