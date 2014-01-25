کنفرانس آموزشی مهارتهای ارتباطی برای پرسنل کادر درمانی در محیط های پرتنش برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره آموزشی كه با هدف ارتقای سطح آگاهی و دانش پرسنل کادر درمانی در زمینه مهارت های ارتباطی در محیط های پر تنش برگزار شد، بیش از 100 نفر از پرسنل کادر بهداشتی درمانی حضور داشتند.

دکتر سلیمان محمد زاده فوق تخصص روانپزشکی و مدرس این دوره در زمینه ارتباط و انواع آن، عوامل موثر در ارتباط، مهارتهای ارتباطی برای پرسنل کادر درمانی در محیط های پرتنش، ویژگی های ضروری کادر درمان و مهارت های ارتباطی و تکنیک های ارتباط درمانی و روشهای غیر درمانی ارتباط مطالبی را برای شرکت کنندگان بیان کرد.

تعریف مفهوم خود و اجزای تشکیل دهنده آن، اعتماد به نفس و منابع احساس ارزشمندی، پرستار به عنوان الگوی ایفای نقش، ملاحظات برای کمک به افراد در ایجاد و حفظ تغییر مثبت از مفهوم خود از دیگر مطالب مورد بحث و بررسی در این کنفرانس آموزشی یکروزه بود.

شرکت در این کنفرانس که با همکاری مدیریت پرستاری معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کردستان برگزار شد، دارای امتیاز آموزش مداوم و ضمن خدمت برای پرسنل کادر بهداشتی درمانی می باشد.

بازديد معاون غذا و دارو از شبکه بهداشت و درمان دهگلان

معاون غذا و دارو و مدير نظارت بر مواد غذائي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي كردستان از شبکه بهداشت و درمان دهگلان بازديد كردند.

معاون غذا و دارو دانشگاه با حضور در فرمانداري شهرستان دهگلان با فرماندار دهگلان ديدار نمود.

دكتر محمد تميمي در اين ديدار به تشريح وظايف معاونت غذا و دارو دانشگاه و بيان برخي مشکلات در حوزه مربوطه پرداخت.

فرماندار دهگلان نيز ضمن تاکيد بر تعامل و همکاري بيش از پيش دانشگاه و فرمانداري، از خدمات شبکه بهداشت و درمان دهگلان قدرداني نمود.

در ادامه اين بازديد، با حضور در بيمارستان شهداي دهگلان وضعيت خدمات داروئي مورد بررسي قرار گرفت و در پايان طي جلسه اي با مدير شبکه بهداشت و درمان دهگلان و کارشناسان حوزه غذا و دارو در خصوص مشکلات مرتبط و نحوه رفع آنها و نيز ارائه خدمات بهينه داروئي و غذائي رهنمودهاي لازم ارائه شد.

برگزاری کارگاه برنامه ریزی پیشگیری از حوادث و ارتقای ایمنی دانشگاه

کارگاه یک روزه برنامه ریزی پیشگیری از حوادث و ارتقای ایمنی در سالن اجتماعات مرکز بهداشت استان در سنندج برگزار شد.

در این دوره آموزشی یک روزه که با هدف تعامل بیش از پیش ادارات استان به منظور برنامه ریزی در راستای پیشگیری از حوادث و ارتقای ایمنی در جامعه برگزار شد، بیش از 50 نفراز کارشناسان و نمایندگان ادارات سطح استان حضور داشتند.

اپیدمیولوژی حوادث، انواع حادثه، تعاریف و پیشگیری و ارائه کارگروهی از مهمترین مطالب مورد بحث و بررسی در این دوره آموزشی بود.

مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری ها در دانشگاه علوم پزشکی کردستان در این جلسه با تاکید بر ضرورت برنامه ریزی در راستای پیشگیری از حوادث و ارتقای ایمنی جامعه، گفت: در راستای اجرای برنامه پیشگیری از حوادث با مدل جامعه ایمن، می توان از بروز انواع حوادث پیشگیری کرد و سبب ارتقای ایمنی در سطح جامعه شد و این امر بدون مشارکت مردم و سازمانهای ذیربط محقق نخواهد شد.