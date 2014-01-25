کتاب راهنماى حرفه کارآگاهى آماده چاپ شد

به گزارش خبرنگار مهر،‌ «کتاب راهنماى حرفه‌ کارآگاهى» عنوان رمان نسبتا تازه‌ای در حوزه داستان‌های پلیسی است که توسط جديديه برى نویسنده آمریکایی نوشته شده است و در مدت کوتاهی موجب شهرت نویسنده‌اش در آمریکا و انگلستان شده است.

داستان این کتاب در شهری بی‌نام می‌گذرد و شخصیت اصلی‌اش مردی به نام چارلز آن‌وین است. آن‌وین که یک کارمند عادی است با توجه به اتفاقاتی که در خلال داستان رخ می‌دهد، وارد ماجراهای پیچیده پلیسی می‌شود و تبدیل به یک کارآگاه حرفه‌ای می‌‌شود. این کتاب که برای اولین بار در سال 2009 به چاپ رسید، تا امروز 60 بار در انگلستان تجدید چاپ شده است.

«کتاب راهنماى حرفه‌ کارآگاهى» اولین رمان نویسنده‌اش است که با زحمات زیاد بالاخره موفق به چاپ آن شده است. این نویسنده رمان دیگری هم در دست تولید دارد که قصد دارد سال آینده منتشرش کند.

شهریار وقفی‌پور به تازگی ترجمه کتاب مورد نظر را به پایان رسانده و آن را به انتشارات زاوش تحویل داده و کتاب در حال حاضر مراحل آماده‌سازی را طی می‌کند.