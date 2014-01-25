سجاد نباتچیان در گفتگو با خبرنگارمهر، با بیان اینکه هنوز با توجه به نوپا بودن دولت یازدهم در استان انتظاری از این دولت وجود ندارد افزود: در استان زنجان رفتار مناسبی با سرمایه گذاران انجام نمی شود و عملا باعاث فرار سرمایه گذاران از استان می شویم.

وی با اشاره به برخوردها و رفتارها با سرمایه گذاران در استان ادامه داد: رفتاری که با سرمایه گذار در استان زنجان می شود موجب می شود سرمایه گذار از استان خارج شده و به طرف زنجان نیاید.

رئیس خانه صنعت، معدن استان زنجان، افزود: سرمایه گذاران همانند یک شبکه زنجیروار با هم در ارتباطند و رفتاری که با یک سرمایه گذار در استان صورت می گیرد موجب می شود که سایر سرمایه گذاران از این امر مطلع شده و روند سرمایه گذاری در استان از این امر متاثر شود.



نباتچیان، با اشاره به رتبه 15 استان زنجان در زمینه سرمایه گذاری، این سوال را مطرح کرد که چرا استان زنجان به رغم قرار گرفتن بین دو استان قزوین با رتبه پنجم سرمایه گذاری و استان آذربایجان شرقی با رتبه هشتم دارای رتبه پانزدهم است.

رئیس خانه صنعت و معدن استان زنجان با بیان اینکه سرمایه گذاری های واقعی در گذشته در استان صورت گرفته، این امر را نیازمند توسعه و ارتقای میزان سرمایه گذاری عنوان کرد و گفت: باید تلاش شود روند سرمایه گذاری در استان توسعه پیدا کند تا استان زنجان به جایگاه واقعی خود برسد.