مقابل آذرخودرو با برنامه به میدان رفتیم/ این پیروزی ارزش قهرمانی داشت

شهرام هروی ضمن بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: تیم ما مقابل پایتخت غافلگیر شد و سه امتیاز حساس را از دست دادیم تا دیدار برابر آذرخودرو حکم فینال را داشته باشد. ضمن اینکه جمع کردن تیمی که بازنده شده پس از 40 دقیقه کار ساده‌ای نبود.

وی افزود: برخی از نفرات تیم مقابل پایتخت ضعیف ظاهر شده و به دلیل دست کم گرفتن حریف باعث شدند ما بازنده تاتامی را ترک کنیم. همین موضوع فشار روانی روی تیم را در آن جو سالن که همه چیز به سود میزبان بود خیلی روی تیم ما تاثیر داشت و خوشحالم که هنوز شانس قهرمان شدن داریم.

مربی دانشگاه آزاد به حضور ملی پوشان در ترکیب دو تیم اشاره کرد و گفت: بعد از چند ماه حضور در اردوی تیم ملی و مسابقات مختلف به خصوص رقابتهای قهرمانی آسیا این نفرات تمرین زده نشده، بلکه با کیفیت بهترین مبارزه کردند و این موضوع هم یکی دیگر از دلایل پیروزی تیم ما بود.

هروی در خصوص تیم حریف هم گفت: آذرخودرو کادر فنی با تجربه ای دارد و کاراته کاهای ملی و خوبی هم در ترکیب دارد که مدعی قهرمانی است. ولی نفرات تیم ما در کومیته عالی کارکردند و بعد از باخت در کاتا و از دست دادن امتیازات این بخش بازگشت به مبارزه و کسب پیروزی واقعا کار بزرگی بود.

وی در مورد دور برگشت گفت: شاید چند نفر از اعضای تیم را به دلیل مبارزات ضعیف ار ترکیب تیم کنار بگذاریم. این موضوع در جلسه کادر فنی با بازیکنان مشخص خواهد شد. ولی در کل باید عنوان کنم که دور برگشت کار به مراتب راحت تری پیش رو داریم و می توانیم قهرمان شویم.

مربی دانشگاه آزاد در پایان گفت: بعد از باخت به تیم پایتخت همه اعضای تیم هم قسم شدند تا با شکست آذرخودرو این پیروزی را به مجید عبدالحسینی مربی تیم که درگیر بیماری مادرش بود هدیه کنند همین موضع باعث شد با توان مضاعفی مبارزه کنند.