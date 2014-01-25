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۵ بهمن ۱۳۹۲، ۹:۴۵

تصادف در محور اردكان 8 كشته بر جاي گذاشت

تصادف در محور اردكان 8 كشته بر جاي گذاشت

يزد - خبرگزاري مهر: سرپرست جمعيت هلال احمر شهرستان اردكان گفت: در پي وقوع حادثه‌اي در محور نايين - اردكان، هشت نفر از اتباع بيگانه كشته و چهار نفر ديگر مصدوم شدند.

جواد كمال آبادي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در ساعات پاياني شب گذشته، يك خودروي زانتيا كه 11 افغاني غيرمجاز را در خودروي زانتياي خود جاسازي كرده بود، با يك كاميون تصادف كرده كه اين حادثه هشت كشته بر جاي گذاشته است.

وي افزود: در اين خودروي زانتيا در مجموع 12 نفر حضور داشتند كه راننده ايراني و 11 نفر ديگر افغاني بودند و اغلب آنها در صندوق عقب خودرو جاسازي شده بودند.

كمال آبادي خاطرنشان كرد: اين خودرو در مسير خلاف با چراغ خاموش در حال حركت بوده كه در محل نوگنبد در 63 كيلومتري اردكان، با يك كاميون تصادف كرده و هشت نفر كشته و چهار نفر مصدوم شدند.

وي بيان كرد: امدادگران پايگاه سيدنورالدين اردكان در فاصله بسيار كمي از وقوع حادثه، خود را به محل رساندند و مصدومان حادثه به بيمارستان نايين منتقل شدند.

کد مطلب 2220730

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