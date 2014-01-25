25 مرکز آموزش فنی و حرفه ای در اردبیل دائر است

کلام الله صفری در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: علاوه بر این 159 آموزشگاه آزاد ویژه خواهران و 14 آموزشگاه آزاد ویژه برادران نیز در سطح استان فعالیت می کنند.

به گفته صفری در سال جاری با پیشرفت 100 درصدی در تاسیس آموزشگاه مجوز 23 آموزشگاه دیگر نیز صادر شده است.

وی تاکید کرد: علاوه بر این 134 فقره کارت مربیگری و 38 فقره کارت مدیریت نیز در سال جاری ارائه شده است.

مدیر کل فنی و حرفه ای استان با تاکید به ضرورت فعالیت بهینه آموزشگاه ها از اجرای طرح بازرسی مستمر خبر داد و افزود: تعداد 515 مورد بازرسی به ویژه از آموزشگاه های آزاد استان صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه برای 18 هزار و 285 نفر دوره در آموزشگاه های دولتی و برای 15 هزار و 699 نفر دوره در آموزشگاه های آزاد کارگاه آموزشی برگزار شده است، ادامه داد: نزدیک به 304 رشته آموزشی در این کارگاه ها آموزش داده می شود.

وی آموزش نفر دوره در پادگانها را 253، در رشته های قطب کشاورزی دو هزار و 219 و در زندانها 519 مورد عنوان کرد.

صدور 20 هزار فقره گواهینامه

به گفته مدیر کل فنی و حرفه ای استان از ابتدای سال جاری با برگزاری آزمون های ارزیابی برای 36 هزار و 588 نفر بالغ بر 20 هزار گواهینامه صادر شده است.

وی افزود: از این تعداد چهار هزار و 449 مورد به صورت الکترونیکی صادر شده است.

به گفته صفری در بخش صنعت و ساختمان چهار هزار و 269 مورد و در بخش صنوف شش هزار و 200 مورد گواهینامه صادر شده است.

وی افزود: 600 فقره استعلامات آموزش و پرورش، چهار هزار و 269 فقره استعلامات بیمه و سه هزار فقره صلاحیت حرفه ای نیز صادر شده است.