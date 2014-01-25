فرمانداران متولی ساماندهی سواحل هستند/ تامین اعتبار ناجیان غریق

علی شادمان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ساماندهی سواحل و طرح های دریا گفت: برای سال آینده از همین زمستان به فکر تابستان هستیم و هفت تصمیم مهم گرفته شده است.

وی اظهار داشت: اولویت اول مشخص شدن مسئولیت سواحل است که باید بر عهده چه کسی باشد و مقرر شد به دلیل حرف شنوی تمام دستگاهها از فرمانداران منطقه خود، فرمانداران شهرهای ساحلی مسئول سواحل باشند.

وی عنوان کرد: همچنین طرحهایی که در داخل شهرها هستند توسط شهرداریها و خارج از شهرها یا به عهده دهیاران یا بر عهده بخش خصوصی است.

شادمان گفت: از سوی اداره کل فنی سه طرح دریا طراحی شد که شامل طرح خرد، متوسط و کلان است و باید این طرح ها تجهیز شوند.

بیشترین غرقی های مازندران خارج از طرح های سالمسازی دریاست

مدیرکل دفتر اجتماعی و فرهنگی استانداری مازندرانی با اشاره به ایکه بیشترین شمار غرقی ها در خارج از طرح های سالم سازی است، گفت: باید نقاط کور توسط رسانه های اطلاع رسانی شود.

شادمان درباره ناجیان غریق نیز افزود:با هماهنگی نیروی انتظامی طی یک نامه درمجمع نمایندگان مقرر شد، اعتبار نجات غریقها در اعتبارات در نظر گرفته شود و 11 میلیارد هزینه برای این امر در نظر گرفته شد.

وی افزود: مازندران کمبودهایی در بخش فرهنگی دارد که باید بزرگان و چهره ها و عناصر فرهنگی مازندران را بشناسانیم و به مردم معرفی تا از آسیب جلوگیری و برنامه ریزی کنیم.

افزایش طلاق آسیب دیگر استان

مدیر کل دفتر اجتماعی استانداری مازندران با اشاره به مشکلات و کمبودهای فرهنگی در مازندران گفت: یکی از این مشکلات که دامنگیر تمام جوامع شده است و روز به روز رو به افزایش است طلاق است و بابرنامه ریزی و چاره اندیشی باید برنامه هایی برای تحکیم بنیاد خانواده طراحی شود.

وی از دیگر آسیبهای جامعه وخانواده را فراوانی سکته های قلبی در مازندران برشمرد که 44 درصد مرگ و میر را شامل می شود.

شادمان افزود: برنامه ای برای بررسی میزان تاثیر گذاری عوامل اجتماعی چون استرس، بیکاری در آسیبهای اجتماعی طرحهایی در دست اجرا است.

وی تصریح کرد: در جامعه باید آرام زیستن نهادینه شود و راهکارهای آرام بودن و آرام زیستن به مردم آموزش داده شود تا از استرس و آسیبهای خانوادگی و اجتماعی جلوگیری گرد.

علی شادمان با اشاره به جلوگیری از آسیبها افزود: ماباید جلوی آسیبها را بگیریم، همیشه یک عامل باعث آسیب نمی شود بلکه علل و عوامل مختلف یک آسیب در جامعه را رقم می زند.

مدیر کل دفتر اجتماعی استانداری تاکید کرد: وقتی اشتغال ، بیکاری و تغذیه مردم حل شود میزان بالای استرس را تا حدودی در اجتماع کم کرده ایم.