فرمانداران متولی ساماندهی سواحل هستند/ تامین اعتبار ناجیان غریق

علی شادمان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ساماندهی سواحل و طرح های دریا گفت: برای سال آینده از همین زمستان به فکر تابستان هستیم و هفت تصمیم مهم گرفته شده است.
وی اظهار داشت: اولویت اول مشخص شدن مسئولیت سواحل است که باید بر عهده چه کسی باشد و مقرر شد به دلیل حرف شنوی تمام دستگاهها از فرمانداران منطقه خود، فرمانداران شهرهای ساحلی مسئول سواحل باشند.
وی عنوان کرد: همچنین طرحهایی که در داخل شهرها هستند توسط شهرداریها و خارج از شهرها یا به عهده دهیاران یا بر عهده بخش خصوصی است.
شادمان گفت: از سوی اداره کل فنی سه طرح دریا طراحی شد که شامل طرح خرد، متوسط و کلان است و باید این طرح ها تجهیز شوند.
بیشترین غرقی های مازندران خارج از طرح های سالمسازی دریاست
مدیرکل دفتر اجتماعی و فرهنگی استانداری مازندرانی با اشاره به ایکه بیشترین شمار غرقی ها در خارج از طرح های سالم سازی است، گفت: باید نقاط کور توسط رسانه های اطلاع رسانی شود.
شادمان درباره ناجیان غریق نیز افزود:با هماهنگی نیروی انتظامی طی یک نامه درمجمع نمایندگان مقرر شد، اعتبار نجات غریقها در اعتبارات در نظر گرفته شود و 11 میلیارد هزینه برای این امر در نظر گرفته شد.
وی افزود: مازندران کمبودهایی در بخش فرهنگی دارد که باید بزرگان و چهره ها و عناصر فرهنگی مازندران را بشناسانیم و به مردم معرفی تا از آسیب جلوگیری و برنامه ریزی کنیم.
افزایش طلاق آسیب دیگر استان
مدیر کل دفتر اجتماعی استانداری مازندران با اشاره به مشکلات و کمبودهای فرهنگی در مازندران گفت: یکی از این مشکلات که دامنگیر تمام جوامع شده است و روز به روز رو به افزایش است طلاق است و بابرنامه ریزی و چاره اندیشی باید برنامه هایی برای تحکیم بنیاد خانواده طراحی شود.
وی از دیگر آسیبهای جامعه وخانواده را فراوانی سکته های قلبی در مازندران برشمرد که 44 درصد مرگ و میر را شامل می شود.
شادمان افزود: برنامه ای برای بررسی میزان تاثیر گذاری عوامل اجتماعی چون استرس، بیکاری در آسیبهای اجتماعی طرحهایی در دست اجرا است.
وی تصریح کرد: در جامعه باید آرام زیستن نهادینه شود و راهکارهای آرام بودن و آرام زیستن به مردم آموزش داده شود تا از استرس و آسیبهای خانوادگی و اجتماعی جلوگیری گرد.
علی شادمان با اشاره به جلوگیری از آسیبها افزود: ماباید جلوی آسیبها را بگیریم، همیشه یک عامل باعث آسیب نمی شود بلکه علل و عوامل مختلف یک آسیب در جامعه را رقم می زند.
مدیر کل دفتر اجتماعی استانداری تاکید کرد: وقتی اشتغال ، بیکاری و تغذیه مردم حل شود میزان بالای استرس را تا حدودی در اجتماع کم کرده ایم.
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