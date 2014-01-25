۵ بهمن ۱۳۹۲، ۹:۴۶

قلی پور به مهر خبر داد:

راه اندازی 30 موسسه قرآنی در قزوین

قزوین- خبرگزاری مهر: مسئول دارالقرآن الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی استان قزوین گفت: در حال حاضر 30 موسسه قرآنی در قزوین فعالیت می کند.

جواد قلی پور در گفتگو با خبرنگار مهر، از صدور پروانه فعالیت دو موسسه قرآنی در قزوین خبر داد.

وی افزود: پروانه فعالیت موسسه قرآنی شهید ایمانعلی دانشخواه و نور البیان المبین در قزوین صادر شد.

این مسئول بیان کرد: پروانه فعالیت موسسه قرآنی شهید ایمانعلی دانشخواه با مسئولیت محمد دانشخواه و موسسه قرآنی نورالبیان المبین با مسئولیت محمد فضلعلی صادر شده است.

وی افزود: برگزاری کلاس‌ها و دوره‌های آموزش حضوری، نیمه حضوری و غیرحضوری قرآن کریم در سطوح و رشته‌های متنوع از قبیل آموزش قرائت، حفظ و مفاهیم برای مقاطع سنی مختلف اعم از خواهران و برادران، اجرای برنامه‌های تبلیغی و ترویجی قرآنی شامل مراسم، محافل و مسابقات قرآنی، انجام تحقیقات و پژوهش‌های قرآنی، همکاری با سایر نهادها و مراکز فرهنگی و دینی به منظور توسعه فعالیت‌های قرآنی، از اهداف مهم تأسیس مؤسسات قرآنی است.

مسئول دارالقرآن الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی استان قزوین بیان کرد: هدف از ارائه مجوز به تشکل های قرآنی با عنوان مؤسسه، ساماندهی آنها برای ایجاد نظام هماهنگ آموزش قرآن کریم در سراسر کشور است.

کد مطلب 2220753

