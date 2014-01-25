راه اندازی 30 موسسه قرآنی در قزوین

جواد قلی پور در گفتگو با خبرنگار مهر، از صدور پروانه فعالیت دو موسسه قرآنی در قزوین خبر داد.

وی افزود: پروانه فعالیت موسسه قرآنی شهید ایمانعلی دانشخواه و نور البیان المبین در قزوین صادر شد.

این مسئول بیان کرد: پروانه فعالیت موسسه قرآنی شهید ایمانعلی دانشخواه با مسئولیت محمد دانشخواه و موسسه قرآنی نورالبیان المبین با مسئولیت محمد فضلعلی صادر شده است.



وی افزود: برگزاری کلاس‌ها و دوره‌های آموزش حضوری، نیمه حضوری و غیرحضوری قرآن کریم در سطوح و رشته‌های متنوع از قبیل آموزش قرائت، حفظ و مفاهیم برای مقاطع سنی مختلف اعم از خواهران و برادران، اجرای برنامه‌های تبلیغی و ترویجی قرآنی شامل مراسم، محافل و مسابقات قرآنی، انجام تحقیقات و پژوهش‌های قرآنی، همکاری با سایر نهادها و مراکز فرهنگی و دینی به منظور توسعه فعالیت‌های قرآنی، از اهداف مهم تأسیس مؤسسات قرآنی است.

مسئول دارالقرآن الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی استان قزوین بیان کرد: هدف از ارائه مجوز به تشکل های قرآنی با عنوان مؤسسه، ساماندهی آنها برای ایجاد نظام هماهنگ آموزش قرآن کریم در سراسر کشور است.