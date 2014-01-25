هنرمندان 4 تا 40 ساله نواختند/ تالار وحدت مقصد بعدی نوازندگان «کنج»

علیرضا زرکار رهبر و سرپرست این گروه موسیقایی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برگزاری این کنسرت موسیقایی گفت: گروه کنج از جمله گروه‌های موسیقایی است که از سال 86 عمده فعالیت خود را روی سازهای کوبه‌ای متمرکز کرده و از آن زمان با تعدادی از هنرجویان خردسال 4 ساله تا نوازنده 40 ساله فعالیت خود را در عرصه موسیقی ادامه داده است.

وی ادامه داد: این کنسرت که به نوعی مقدمه کنسرت بعدی ما در تالار وحدت خواهد بود، در دو بخش بزرگسال و خردسال برگزار شد که در بخش اول، قطعات «آواز مولایی» با شعر سعدی، «مهربانی» با شعر هاتف اصفهانی و «جوهر جان» با شعری از مولانا با همنوازی دف، تنبک، دمام و سازهای کوبه ای دیگر میزبان علاقه مندان موسیقی بود.

زرکار با اشاره به برگزاری بخش دوم کنسرت هم خاطر نشان کرد: در این بخش که با حضور نوازندگان خردسال 4 تا 7 ساله اجرا شد قطعات «فریاد» با شعری از ابوسعید ابوالخیر، «صوفی» با شعر رضی الدین آرتیمانی و «رویای وصل» که قبلا به خوانندگی حسام الدین سراج اجرا شده بود برای مخاطبان عرضه شد.

این نوازنده تصریح کرد: به طور حتم آموزش کودکان خردسال برای نوازندگی سازهای ایرانی به ویژه سازهای کوبه ای نیازمند تکنیک متفاوت آموزشی است که اگر ذره ای نسنجیده این تکنیک پیاده شود روند اجرای زنده یک قطعه موسیقایی دچار چالش می شود و کار روی صحنه را برای رهبر ارکستر سخت می کند اما خوشبختانه در این کنسرت علاوه بر تسلطی که هنرجویان ما داشتند توانستیم کنسرت خوبی را به تماشاگران ارئه دهیم.

سرپرست گروه «کنج» با اعلام برگزاری کنسرت این گروه در تالار وحدت خاطرنشان کرد: با برنامه ریزی هایی که انجام گرفته قرار بر این است که یک کنسرت دو روزه طی روزهای 13 و 14 اسفند ماه در تالار وحدت با شکل و شمایلی متفاوت از ترکیبی که در اختیار داریم، برگزار شود.

زرکار درپایان صحبت‌هایش با معرفی گروه نوازندگان گروه کنج گفت: معین غفوری خواننده و همخوانان زهرا ساکت و آسیه میرزایی و علی روغنی، محمود جاویدان، وحید ملاحسینی، لادن هاشمی، مهشید ذویوسفین، علیرضا انصاری، نسرین نجفی، محدثه صداقی، مریم حسینی، آرش بوج، رامتین مهاجرانی، پیمان رامشک، مهسا معدلی، فرزانه شیخی، شمایل عبدالی، آویسا اردانی، علیرضا صفاری، مرجان اصفهانی، پرستو شقاقی نیا، مریم عیدکار، آرش جلالی، حمیدرضا موسوی، الهه ابوالحسنی، رزا سلیمان،پوریا افشین رخ، سپهر رحیمی، سامان زرباف و حامد سحر خیز در گروه همنوازان و شیدا نیکو، امیر عرشیا افتخاری، تانیا خداوردی، سامان زرباف، امیرحسین قدیمی، امیرارسلان الیکی، ریحانه داورپناه، دانیال توکلی، علیرضا رضایی، بردیا راهبر، هانا جوکار، سام مجلسی، برانوش افشار، شهاب رخشا، بنیامین آقاجانی، رادمین فهیمی، ساقی میرآییان، کوروش یاراحمدی و امیرعلی برف‌رو گروه نوازندگان خردسال این کنسرت را تشکیل می داند.