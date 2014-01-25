۵ بهمن ۱۳۹۲، ۱۰:۵۸

همکاریهای هسته ای محور سفر نخست وزیر ژاپن به هند

گسترش همکاریهای دوجانبه در زمینه هسته ای، اقتصادی و امنیتی از جمله محورهای سفر نخست وزیر ژاپن به هند عنوان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، شینزو آبه امروز شنبه با هدف گسترش روابط دوجانبه در زمینه اقتصادی و امنیتی در سفری سه روزه عازم دهلی نو شد.

انتظار می رود که آبه در سفر به هند با مانموهان سینگ نخست وزیر این کشور درباره گسترش همکاریهای دوجانبه در زمینه هسته ای نیز گفتگو کند.

رهبران ژاپن و هند در نشستی در ماه مه در توکیو اعلام کردند که مذاکرات درباره همکاریهای هسته ای که پس از بحران هسته ای فوکوشیما به حالت تعلیق درآمده است، به زودی از سرگرفته می شود.

رسانه های ژاپنی همچنین گزارش دادند که شینزو آبه در سفر به هند از تصمیم خود برای اعطای وام دو میلیارد دلاری به دهلی نو با هدف ساخت متروی جدید در پایتخت این کشور خبر می دهد.

