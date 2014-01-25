39 هزار تن کالای استاندارد از مرز مهران به عراق صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مددی صبح شنبه در جمع خبرنگاران از صدور 39 هزار و 250 تن کالای استاندارد از بازارچه مرزی مهران به عراق خبر داد و گفت: از ابتدای سال1392 تاکنون پس از بازرسی ها، نظارت و کنترل های مستمر کارشناسان استاندارد در بازارچه مرزی مهران و بررسی 879 پرونده صادراتی، این میزان کالای دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد به کشور عراق صادر شده است.

وی اظهار داشت: انواع آجر، سنگ های ساختمانی، موزاییک، سیمان و کالاهای شیمیایی، بیشترین محصولات و کالاهای صادر شده استاندارد بوده است.

مددی اعلام کرد: در همین مدت در بازارچه مرزی مهران، از صادرات 129 تن کالای بی کیفیت و بدون پروانه کاربرد علامت استاندارد از جمله لوله پلی اتیلن و تجهیزات شهربازی به کشور عراق ممانعت به عمل آمد.

وی افزود: 468 تن کالای وارداتی استاندارد شامل روغن زیتون تصفیه نشده و نخ پنبه ای نیز از کشور عراق و از مرز بین المللی مهران به کشور وارد شده است.

مددی گفت: صدور هشت مورد گواهی انطباق کالای وارداتی برای محصول روغن زیتون تصفیه نشده و روان کننده بتن، و تعیین ماهیت 752 نمونه کالای صادراتی از جمله الیاف پلی استر، نخ، پارچه، سنگ های ساختمانی، سیلیس، بنتونیت و آهک از دیگر اقدام های نمایندگی استاندارد ایلام در بازارچه مرزی مهران در ده ماهه سال 92 بوده است.

هشدار اداره كل استاندارد ايلام در مورد تولید و فروش فیلتر هوای خودرو

مدیر کل اداره كل استاندارد ايلام از شهروندان ایلامی خواست تا مراقب سو استفاده برخي از افراد در مورد فروش خط تولید و تجهیزات اتوماتیک و نیمه اتوماتیک ساخت فیلتر هوای خودرو باشند.

وی با اعلام این مطلب اظهار داشت: اخیرا مشاهده شده است كه برخي افراد و شركت هاي سودجو، بدون دانش فنی، در سایت ها و وبلاگ های اینترنتی و با ارسال پیامک، با طرح ادعاهایی مانند فروش خط تولید انواع ماشین آلات ساخت فیلتر هوای خودرو، فروش دستگاه چین کن غلطکی کاغذ، فروش مواد اولیه فیلتر هوا و آموزش ساخت و تولید فیلتر هوا در منزل، اقدام به تبلیغات برای فروش این تجهیزات غیر استاندارد و تولید فیلتر هوا به صورت سنتی می کنند.

مددی اعلام کرد: بيشتر فیلتر هوای خودرو تولید شده با این روش و با این دستگاه ها، فاقد کیفیت لازم و غیر استاندارد هستند.

این مسئول افزود: بدينوسيله ضمن هشدار، به اطلاع عموم مردم می رساند واحدهای تولیدی مجاز که برای دریافت پروانه استاندارد اقدام می نمایند حتما باید دارای مدارکی مانند پروانه بهره برداری و جواز تاسیس از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی، ثبت نام یا علامت تجاری و هم چنین دارای مدیر کنترل کیفیت تایید صلاحیت شده و آزمایشگاه کنترل کیفیت باشند. لذا تولیدکنندگان خانگی و سنتی فیلتر هوا، به دلیل نداشتن این مدارک و شرایط، به هیچ وجه نمی توانند برای محصولات خود پروانه کاربرد علامت استاندارد دریافت نمایند.

وی تصریج كرد: بر اساس ماده 9 قانون سازمان ملی استاندارد، هر گاه اجراي استاندارد در مورد کالاهايي اجباري اعلام شود، پس از انقضاي مهلت مقرر، توليد، تمرکز، توزيع و فروش اينگونه کالاها با کيفيت پايين تر از استاندارد مربوطه و يا بدون علامت استاندارد ايران، ممنوع و با رعايت شرايط و امکانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تعزير اعم از احضار، وعظ، تذکر، توبيخ، تهديد و اخذ تعهد و حبس از يک ماه تا دو سال و جزاي نقدي از يکصد هزار ريال تا پنجاه ميليون ريال به حکم محاکم صالحه محکوم خواهد شد.

وی اعلام کرد: از مردم عزیز تقاضا می شود هنگام خرید فیلتر هوا حتما به مواردی مانند نشان استاندارد، نام و نشانی واحد تولیدی، نام یا علامت تجاری فیلتر، دقت نمایند و از خرید فیلتر هوای بدون بسته بندی و بدون مشخصات و نشانه گذاری و فاقد علامت استاندارد جدا خودداری نمایند.

ورق های کامپوزیت پنل آلومینیومی، مشمول استاندارد اجباری نیست

مدیر کل اداره کل استاندارد ایلام گفت: به اطلاع کلیه همشهریان عزیز می رساند ورق های کامپوزیت پنل آلومینیومی که برای تزیین ساختمان استفاده می شود مشمول استاندارد اجباری نیست.

مددی با اعلام این مطلب افزود: تاکنون استانداردی برای این ورق ها تعریف نشده و استفاده از علامت استاندارد بر روی آن ها جعل علامت محسوب شده و پیگیرد قانونی دارد.

این مسئول اعلام کرد: از هم استانی­های عزیز تقاضا دارد در صورت مشاهده چنین فرآورده­هایی با علامت استاندارد، مراتب را به این اداره کل اعلام تا نسبت به پیگرد قانونی علیه تولید کننده آن اقدام شود.