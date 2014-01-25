دونده بانوی استانی فارسی رکورد 60 متر مانع ایران را شکست

به گزارش خبرگزاری مهر، کمپانی با طی کردن 60 متر مانع در مدت زمان هشت ثانیه و 74 صدم ثانیه موفق شد 20 صدم ثانیه رکورد ایران را بهبود بخشد.

همچنین دیگر دوندگان فارس که با نام تیم سفیر در این مسابقات شرکت داشتند نیز چندین مدال خوشرنگ کسب کردند.

در 400 متر زهرا بهمنی با زمان یک دقیقه و 52 صدم ثانیه صاحب نشان برنز شد و در 1500 مترهم مهسا کشاورز با زمان پنج دقیقه و یک ثانیه و 37 صدم ثانیه مدال نقره را به گردن آویخت.

همچنین در 800 متر سمیرا آسمانی از سفیر فارس با 2 دقیقه و 19 ثانیه و 11 صدم ثانیه بر سکوی قهرمانی ایستاد و در چهار در 400 متر امدادی نیز تیم سفیر فارس با زمان چهار دقیقه و سه ثانیه و 52 صدم ثانیه و با ترکیب سمیرا آسمانی، زهره فرجام ،سارا ندافی و زهرا بهمنی قهرمان شد.

بدین ترتیب تیم سفیر فارس دراین دوره از مسابقات با یک رکورد شکنی،شش مدال طلا یک نقره و یک برنز کارنامه خوبی را از خود به جای گذاشت.

زمین مینی گلف و وودبال شهرداری منطقه پنج شیراز افتتاح شد

طی آیینی زمین مینی گلف و وودبال شهرداری منطقه پنج شیراز به مساحت دو هزار متر مربع و با هزینه ای بالغ بر600 میلیون ریال در پارک سعدی بلوار رحمت افتتاح شد.

این آیین با حضور رییس فدراسیون گلف،شهردار منطقه پنج،مدیرکل ورزش و جوانان فارس و دست اندرکار ان هیات گلف فارس برگزارشد.

رییس فدراسیون گلف درحاشیه بر گزاری این آیین اظهار داشت: نخستین زمینی که در آن مینی گلف و وودبال در سطح کشور به صورت مشترک وجود دارد به همت شهردار منطقه پنج و دست اندرکاران هیات گلف فارس به بهره برداری رسید.

کیکاووس سعیدی افزود: با افتتاح این زمین فارس می تواند به قطب مینی گلف و وودبال در کشور تبدیل شود تا بدین وسیله استعدادهای ورزشکاران این رشته بیشتر در استان شناسایی شود.

وی ضمن تقدیراز شهردار شیراز و مناطق 9 گانه شهرداری به منظور حمایت از رشته گلف ،اظهار امیدواری کرد بزودی زمینه لازم برای بهره برداری از زمین های مینی گلف و وودبال در سایر مناطق شهرداری شیراز فراهم شود.

شهردار منطقه پنج شیراز نیز بیان کرد: ایجاد فضاهای فرهنگی و ورزشی از مهم ترین وظایف شهرداری ها است که خوشبختانه تاکنون در این منطقه شاهد محقق شدن این امر به شکل مطلوب هستیم .

قاسم اکبری تصریح کرد: توجه به سلایق شهروندان در زمینه های مختلف ضروری است و به همین دلیل شهرداری این منطقه تصمیم به ساخت زمین مینی گلف در راستای پرکردن اوقات فراغت شهروندان و افزایش شور ونشاط در جامعه کرد.

