ناصر بختیاری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اینکه تیم صبا از وضعیت خوبی برخوردار است، عنوان داشت: درست است که داماش گیلان یک رده پائین تر از صبای قم قرار دارد اما اصلا این تیم را ضعیف قلمداد نمی کنیم و با تمام توان خود بازی خواهیم کرد.

وی پیروزی تیمش در هفته بیست و چهارم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور را مهم و ضروری دانست و تصریح کرد: طبیعی است که بازی بسیار سختی برابر داماش گیلان در پیش رو داشته باشیم زیرا هر دو تیم در جدول موقعیت حساسی دارند و به دنبال سه امتیاز هستند.

بختیاری زاده ادامه داد: صبای قم با نتایج خوبی که در دو هفته اخیر لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور کسب کرده از نظر روحی شرایط خوبی را سپری می‌کند و برابر داماش گیلان نیز قطعا برای بهبود موقعیت خود در جدول رده‌بندی انگیزه داریم، بنابراین هر دو تیم برابر یکدیگر کار سختی در پیش دارند.

مربی تیم فوتبال صبای قم اضافه کرد: ما در فاصله حدود 10 روزه تا بازی با داماش گیلان در هفته بیست و چهارم لیگ برتر فوتبال، از فرصت بهترین بهره را بردیم و به خوبی بازیکنان را با خواسته‌های کادر فنی برای دیدار با داماش گیلان آماده کرده ایم.

وی یاد آور شد: بعد از بازی با فجر سپاسی شیراز و تراکتورسازی تبریز به دنبال فرصتی بودیم تا تیم را با اهداف تاکتیکی جدید برای بازی با داماش گیلان آشنا کنیم که خوشبختانه این مهم مهیا شد و در حال حاضر از وضعیت خوبی برای دیدار با داماش گیلان برخورداریم.

بختیاری زاده در پاسخ به اینکه صبا در این دیدار از چه ترکیبی استفاده می کند، ابراز داشت: خوب می‌دانیم کار دشواری برابر داماش گیلان در پیش داریم اما واقعیت این است که تیم ما از بازیکنان جوان و با انگیزه در کنار چند چهره با تجربه تشکیل شده و در هر بازی بنا به شرایط آن مسابقه ترکیب تیم را انتخاب می‌کنیم.

وی تصریح کرد: در حال حاضر با اختلاف یک امتیاز نسبت به داماش گیلان در مکان یازدهم جدول رده‌بندی هستیم، هنوز فاصله زیادی با حریف و همچنین تیم های پائین تر از خود نداریم، به همین خاطر می‌خواهیم از فرصت بازی در خانه برابر داماش گیلان برای کسب سه امتیاز به خوبی بهره ببریم.

گفتنی است: تیم‌های فوتبال صبای قم و داماش گیلان در دیداری حساس از روز دوم بازی‌های هفته نهم نیم فصل دوم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور از ساعت 14:30 دقیقه عصر فردا یکشنبه ششم بهمن ماه به قضاوت سعید فتاحی در ورزشگاه یادگار امام قم به مصاف یکدیگر می‌روند.