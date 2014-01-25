تصاویر سریعترین شارژر جهان/ توان شارژ همزمان 6 دستگاه

به گزارش خبرگزاری مهر، به گفته سازندگان All-Dock، این دستگاه می تواند در کمتر از یک ساعت، یک تلفن هوشمند را تا 80 درصد ظرفیت خود شارژ کند.

این دستگاه برای سازگاری با وسایل خاص، پورت های مشخص ندارد اما یک سری شکاف ها در آن طراحی شده است که با هر وسیله الکترونیکی منطبق می شود.

این شارژر در سه اندازه عرضه شده است که کوچک ترین آنها از نظر اندازه 220 در 113 در 61 میلی متر است و چهار درگاه یو اس بی دارد.

شارژر سایز متوسط که آن نیز 4 درگاه یو اس بی دارد از نظر طول و عرض به اندازه برادر سایز کوچک خود بوده اما عمق آن 142 میلی متر است.

بزرگ ترین شارژر می تواند به طور همزمان 6 دستگاه را شارژ کند. اندازه آن 315 در 173 در 64 میلی متر است. در تمامی این سه مدل فضای بین شکاف های شارژر 13.5 میلی متر است.

از آنجا که همه سیم و لوازم جانبی در زیر این شارژر پنهان می شود، ظاهر آن بسیار مرتب است بویژه زمانی که چندین وسیله الکترونیکی همراه در آن واحد توسط این شارژ ، شارژ می شوند.

به طور معمول شارژ 6 وسیله به معنای انبوهی از سیم ها و کابل ها در کنار شارژر است اما این شارژر می تواند به مرتب شدن فضا کمک به سزایی بکند.

با توجه به اندازه مناسب این شارژر، کاربر می تواند در زمان شارژ تلفن هوشمند و یا تبلت خود، تصاویر ویدیویی موجود در آن را مشاهده کند.

این شارژر در سه رنگ سیاه، سفید و قهوه ای گردویی عرضه شده است.

در حالی که این شارژرها در مقیاس انبوه به بازار عرضه نشده است اما علاقمندان می توانند اندازه کوچک آن را با قیمت 59 دلار، اندازه متوسط 89 دلار و اندازه بزرگ آن را با قیمت 119 دلار پیش سفارش داده و از ماه مه آن ها را دریافت کنند.